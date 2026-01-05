株式会社青木松風庵（本社：大阪府阪南市、代表取締役：青木一郎）は、2026年1月9日(金)～2月14日(土)の期間、「チョコレートフェア2026」を開催いたします。

青木松風庵のチョコレートスイーツの季節がやってきました。こだわりのチョコレートを使用した、この時期だけの和菓子・洋菓子が種類豊富に並びます。また、2月14日のバレンタインデーには、大切な人への気持ちを美味しいスイーツにのせてお伝えください。皆さまのご来店をお待ちしております。

《チョコレートフェア2026》

1.開催期間2026年1月9日(金)～2月14日(土)2.開催店舗◎青木松風庵 全店（月化粧なんば店は一部商品のみ）◎青木松風庵オンラインショップ（配送可能商品のみ）

https://www.shofuan-shop.com

3.一部商品をご紹介

■木の実ひろい・プレミアム

（1個）270円、（6個入）1,800円 【お日持ち20日】3種の木の実とカカオニブをのせた人気の「木の実ひろい」にチョコレートをかけました。贅沢なチョコレート仕立てのリッチな味わいです。

■ゆらゆらり(チョコレート)

（1個）240円、（4個入）1,000円 【お日持ち20日】北海道十勝産小豆の自家製甘納豆を寒天入りの蜜で固めて表面を乾燥させた人気の琥珀糖「ゆらゆらり」にチョコレートをコーティング。和と洋が見事に調和した贅沢な味わいです。

■和菓山(チョコレート)

（1個）160円 【お日持ち15日】チョコレート餡にオレンジジャムを入れてしっとり焼き上げました。チョコレートの甘みとオレンジの爽やかな風味が調和したチョコレート饅頭です。

■チョコ最中

（各1個）280円、（5個入）1,600円 【お日持ち30日】もち米100％のサクサク香ばしい最中種に、濃厚なチョコレート餡を挟んでいただく、お手作り最中です。

■チョコ餅

（3個入）280円 【お日持ち3日】やわからな求肥で生チョコ包み、ココアパウダーをまぶしました。一口サイズの愛らしいお菓子です。

その他、おすすめのチョコレートスイーツが盛りだくさんです。チョコスイーツを詰め合わせたギフトも多数ご用意しております。 バレンタインギフトやお手土産にご利用くださいませ。

■会社概要商号 ： 株式会社青木松風庵代表者 ： 代表取締役 青木一郎所在地 ： 〒599-0203 大阪府阪南市黒田453-15設立 ： 1985年10月事業内容： 和菓子・洋菓子の製造及び販売資本金 ： 2,000万円URL ： https://www.shofuan.co.jp