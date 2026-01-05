携帯型扇風機市場規模、シェア分析、成長および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「携帯型扇風機市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発刊をお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsのリサーチャーが一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーク、および各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
ポータブルファン市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.5％で成長すると予測されており、2035年末までに市場規模は12億4,530万米ドルに達すると見込まれている。2025年の市場規模は、5億6,880万米ドルと評価されていた。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/803
市場概要
携帯型扇風機は、ハンディ型、充電式、クリップ式、デスク／テーブル用、首掛け型、小型スタンド型などを含む、コンパクトで持ち運び可能な冷却機器です。屋内外でのパーソナル冷却やスポット冷却のニーズに対応しており、充電式バッテリー、USB充電、羽根なし設計、ミスト機能、スマート操作といった進化を遂げてきました。携帯型扇風機は、一般消費者（家庭、オフィス、旅行）、アウトドア愛好者、イベント参加者、さらには飲食屋台や小規模小売店などの商業用途でも利用されています。
市場規模・シェア
世界の携帯型／パーソナル扇風機市場は、小型家電分野の中でも規模が大きく、成長が続くセグメントです。市場調査機関によると、市場規模は数億米ドル規模（調査範囲により差異あり）とされており、製品の高度化や充電式・ウェアラブル形状への需要拡大を背景に、2020年代後半にかけて安定した成長が予測されています。例えば、TechnavioやResearchAndMarketsでは、中程度の1桁台CAGRでの成長が見込まれており、ハンディ型や充電式といったサブセグメントでは、より高い成長率（高1桁～低2桁CAGR）が示されています。
主な成長要因
携帯型・パーソナル冷却需要の拡大：都市化の進展、デスクワークの増加、屋外レジャーの活発化、移動機会の増加により、スポット冷却ソリューションへの需要が高まっています。
バッテリーおよび充電技術の進化：稼働時間の延長やUSB／PD充電対応により、旅行、通勤、屋外利用における実用性が向上しています。
製品イノベーションと高付加価値化：羽根なし設計、ミスト機能、首振り、静音モーター、スマート操作（アプリ、タイマー）などの機能が用途を広げ、平均販売価格（ASP）の上昇を支えています。
気候変動と季節的需要増：猛暑や熱波の増加により、短期的な販売ピークが生まれ、消費者が補助的な冷却機器を購入する動機となっています。
ECおよび衝動買いの拡大：オンラインマーケットプレイスが流通を加速させ、季節プロモーションを通じて新規ブランドの参入と迅速な販売を可能にしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338418&id=bodyimage1】
セグメンテーション
製品形態別：ハンディ／ミニ扇風機、首掛け／腰装着型、クリップ式、デスク／テーブル用、充電式スタンド型、ミスト扇風機。
ポータブルファン市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.5％で成長すると予測されており、2035年末までに市場規模は12億4,530万米ドルに達すると見込まれている。2025年の市場規模は、5億6,880万米ドルと評価されていた。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/803
市場概要
携帯型扇風機は、ハンディ型、充電式、クリップ式、デスク／テーブル用、首掛け型、小型スタンド型などを含む、コンパクトで持ち運び可能な冷却機器です。屋内外でのパーソナル冷却やスポット冷却のニーズに対応しており、充電式バッテリー、USB充電、羽根なし設計、ミスト機能、スマート操作といった進化を遂げてきました。携帯型扇風機は、一般消費者（家庭、オフィス、旅行）、アウトドア愛好者、イベント参加者、さらには飲食屋台や小規模小売店などの商業用途でも利用されています。
市場規模・シェア
世界の携帯型／パーソナル扇風機市場は、小型家電分野の中でも規模が大きく、成長が続くセグメントです。市場調査機関によると、市場規模は数億米ドル規模（調査範囲により差異あり）とされており、製品の高度化や充電式・ウェアラブル形状への需要拡大を背景に、2020年代後半にかけて安定した成長が予測されています。例えば、TechnavioやResearchAndMarketsでは、中程度の1桁台CAGRでの成長が見込まれており、ハンディ型や充電式といったサブセグメントでは、より高い成長率（高1桁～低2桁CAGR）が示されています。
主な成長要因
携帯型・パーソナル冷却需要の拡大：都市化の進展、デスクワークの増加、屋外レジャーの活発化、移動機会の増加により、スポット冷却ソリューションへの需要が高まっています。
バッテリーおよび充電技術の進化：稼働時間の延長やUSB／PD充電対応により、旅行、通勤、屋外利用における実用性が向上しています。
製品イノベーションと高付加価値化：羽根なし設計、ミスト機能、首振り、静音モーター、スマート操作（アプリ、タイマー）などの機能が用途を広げ、平均販売価格（ASP）の上昇を支えています。
気候変動と季節的需要増：猛暑や熱波の増加により、短期的な販売ピークが生まれ、消費者が補助的な冷却機器を購入する動機となっています。
ECおよび衝動買いの拡大：オンラインマーケットプレイスが流通を加速させ、季節プロモーションを通じて新規ブランドの参入と迅速な販売を可能にしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338418&id=bodyimage1】
セグメンテーション
製品形態別：ハンディ／ミニ扇風機、首掛け／腰装着型、クリップ式、デスク／テーブル用、充電式スタンド型、ミスト扇風機。