日本の3Dプリンティング材料市場規模、シェアレポート、成長動向およびメーカー（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「日本の3Dプリンティング材料市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発刊をお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsのリサーチャーが一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーク、および各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
日本の3Dプリンティング材料市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年にかけて年平均成長率（CAGR）31.7％で成長すると予測されており、2035年末までに市場規模は76億5,590万米ドルに達すると見込まれている。2025年の市場規模は、2億8,560万米ドルと評価されていた。
市場概要
日本の3Dプリンティング材料市場は、デスクトップ型FDM装置から産業用金属粉末床溶融結合（PBF）システムに至るまで、アディティブ・マニュファクチャリング（AM）機器で使用されるポリマー、金属、セラミックス、特殊材料フィードストックを供給しています。需要は、日本の高度な製造業基盤（自動車、電子機器、航空宇宙、医療）と、高品質かつ用途特化型の粉末や樹脂を調達するサービスビューローおよび受託製造分野の拡大によって支えられています。
市場規模・シェア
国別調査によると、日本の3Dプリンティング材料市場は2020年代半ばで数億米ドル規模とされ、今後数年間にわたり2桁成長が見込まれています。ある推計では、近年の市場規模は約2億2,200万～2億8,100万米ドルとされ、AMの生産用途への採用拡大に伴い、高いCAGRが予測されています。材料および消耗品を含むより広範な予測では、産業用途の成熟により、今後10年で市場は数億米ドル後半から10億米ドル規模へ拡大すると見込まれています。
主な成長要因
最終製品向け産業用途の拡大：日本の自動車、航空宇宙、電子機器OEMは、認証済みの高性能材料（PA12、PEEK、PEKK、工具鋼、チタン／アルミニウム合金など）を必要とするAM部品を量産用途で採用し始めており、材料支出は試作段階から量産段階へと移行しています。
医療・歯科用途：高齢化社会の進展と、患者個別対応のインプラントや手術ガイドへの需要が、生体適合ポリマーや医療グレード金属粉末の需要を押し上げています。
研究開発および材料イノベーション：特殊化学メーカーや粉末材料メーカーを含む日本の材料科学エコシステムが、複合材料、高耐熱ポリマー、セラミックスなどのエンジニアリング材料の市場投入を加速しています。
サービスビューローおよびローカル生産：受託製造やオンデマンド生産の拡大により、サービス事業者がスケールメリットや認証支援を共有することで、高付加価値材料の利用障壁が低下しています。
セグメンテーション
材料タイプ別：ポリマー（PLA、ABS、PA12、PEEK／PEKKなどのエンジニアリングプラスチック）、光硬化樹脂（SLA／DLP用）、金属粉末（チタン、アルミニウム、ステンレス鋼、インコネル）、セラミックス、複合材料／混合フィードストック。
