トルクリミッター市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月29に「トルクリミッター市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。トルクリミッターに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
トルクリミッター市場の概要
トルクリミッター市場に関する当社の調査レポートによると、トルクリミッター市場規模は 2035 年に約 621.4百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の トルクリミッター市場規模は約 335.1百万米ドルとなっています。トルクリミッターに関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 5.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKIアナリティクスのアナリストによると、トルクリミッター市場シェアの成長は、職場における安全規制の強化によって牽引されています。世界的に、機械と人間の相互作用に関する安全基準はますます厳格化しています。食品加工やマテリアルハンドリングなどの産業で使用される機器には、故障が発生した場合に怪我を引き起こさないような安全対策が求められています。
当社の分析によると、トルクリミッターは安全基準遵守において重要な要素です。作業員が衣服や体の一部を機械に挟まれた場合、トルクリミッターによって可動部品が瞬時に停止し、重大な怪我を防ぐことができるからです。この規制により、OEMメーカーはこれらの安全装置をオプションではなく必須の部品として搭載することが求められています。
トルクリミッターに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/torque-limiter-market/111172
トルクリミッターに関する市場調査によると、再生可能エネルギーシステムの開発により市場シェアが拡大すると予測されています。風力発電業界は、高負荷対応型トルクリミッターの需要が高い、成長著しい分野です。風力タービンの駆動系は、突風によって発生する予測不可能な巨大なトルク変動にさらされます。アナリストの見解によれば、これらのトルク変動の影響を軽減するため、トルク変動を抑制し、ギアボックスの疲労損傷を防ぐ目的で、発電機シャフトとピッチ制御システムの両方にトルクリミッターがより頻繁に設置されるようになっています。
再生可能エネルギー容量の開発は世界規模で継続的に進められており、長期的に高容量安全カップリングに対する高い需要が保証されています。
しかし、新たな炭素価格制度や貿易関連の環境規制により、鉄鋼を多用するサプライヤーのコンプライアンスコストが増加するため、今後数年間は市場の成長が大幅に抑制されると予想されます。

トルクリミッター市場セグメンテーションの傾向分析
トルクリミッター市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、トルクリミッターの市場調査は、タイプ別、トルク範囲別、動作モード別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、流通別と地域別に分割されています。
