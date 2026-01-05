日本のスマートホームセキュリティ市場規模、シェア分析、成長レポートおよびメーカー（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「日本のスマートホームセキュリティ市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発刊をお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsのリサーチャーが一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーク、および各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
日本のスマートホームセキュリティ市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）11.4％を示し、2035年末までに市場規模17億7,828万米ドルを創出すると予測されています。2025年の市場規模は、5億6,750万米ドルの収益と評価されました。
市場概要
日本のスマートホームセキュリティは、ネットワーク接続型カメラ、スマートロック、モーションセンサーおよびドア／窓センサー、警報パネル、統合ハブ／ソフトウェア、サブスクリプション型の監視サービス、付加価値サービス（クラウドストレージ、AI分析）などを含みます。この分野は、家電、ホームサービス（プロフェッショナル監視）、IoTプラットフォームの交差点に位置しており、エネルギー管理、快適性、高齢者ケアといった広範な「スマートホーム」提案と一体化する傾向が強まっています。
市場規模・シェア
国別の最新推計によると、日本のスマートホームセキュリティ市場は現在、数億米ドルから10億米ドル台前半規模とされ、2030年代にかけて力強い成長が見込まれています。広く引用されている予測の一つでは、2024年の市場規模は約13億米ドル、2030年には約33億米ドルに達するとされており（CAGR約16％）、ハードウェア更新需要と高付加価値ソフトウェア／サービスの拡大を反映しています。分析機関によって基準値には差があるものの、いずれも今後10年間で10％台後半から低い20％前後の成長率を示しています。
主な成長要因
都市型生活および単身世帯の増加：人口密度の高い都市環境、小規模・単身世帯の増加、宅配需要の拡大により、遠隔監視や入退室管理（スマートロック／カメラ）が優先度の高い購買対象となっています。
高齢化社会と見守りニーズ：転倒検知、遠隔確認、緊急対応の統合ニーズが高まり、セキュリティベンダーは健康・安全機能の追加を進めています。
デバイス価格の低下とUX向上：高解像度カメラの低価格化、プラグ＆プレイ型キット、使いやすいアプリにより、導入の障壁が低下しています。
サブスクリプション／マネージドサービスへの移行：クラウドストレージ、AI分析、監視対応パッケージなどの継続課金モデルが顧客生涯価値を高め、単発のハードウェア販売を超える収益源となっています。
セグメンテーション
製品別：スマートカメラおよびビデオドアベル（最大の数量ドライバー）、スマートロックおよび入退室管理、各種センサー（モーション／ドア／窓）、ハブ／コントローラー、統合型ホームセキュリティプラットフォーム。ハードウェアではカメラが最大の売上を占め、ソフトウェア／監視サービスが最も成長率の高い価値セグメントとなっています。
