日本の電子料金収受（ETC）市場規模、シェアレポート、成長要因およびメーカー（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「日本の電子料金収受（ETC）市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発刊をお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsのリサーチャーが一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーク、および各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
日本の電子料金収受市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）8.5％を示し、2035年末までに市場規模16億6,570万米ドルを創出すると予測されています。2025年の市場規模は、7億230万米ドルの収益と評価されました。
市場概要
日本の電子料金収受（ETC）は、車載器（OBU）と路側無線装置を介して、高速道路の通行料金を自動的に支払うことができる全国統一規格のシステムです。日本のETCエコシステムは、単一レーンの自動決済から、双方向のプローブデータ、交通情報、さらには広範なITS（高度道路交通システム）サービスを支えるデータリッチなプラットフォーム（ETC2.0）へと進化しており、ETCは決済基盤であると同時に交通管理の中核となっています。
市場規模・シェア
最近の市場レポートでは、日本のETC市場規模は2020年代半ばで数億米ドル規模と推定されており、ETC2.0へのアップグレードや路側機器の更新サイクルの加速により、2030年代初頭にかけて安定した2桁成長、または高い1桁成長のCAGRが見込まれています。ある市場調査では、日本のETC市場は2024年に約6億9,600万米ドル規模とされ、2033年までに中～低位の数十億米ドル規模へ成長すると予測されています（CAGR約8～9％）。同時に、世界のETC市場予測からも、路側装置（RSU）、OBU、バックエンドサービスへの継続的な投資が示唆されており、日本市場の見通しを後押ししています。
主な成長要因
ETCの高い普及率とシステム成熟度：日本では乗用車および商用車におけるETC車載器の普及率が非常に高く、基本的な導入コストではなく、ETC2.0への段階的アップグレードや付加価値サービスの創出を支えています。この既存の導入基盤が、定期的なハードウェア更新やテレマティクス機能の追加を促進しています。
交通管理およびITS統合：ETC2.0のプローブデータ機能（車両速度・位置情報の集約）は、渋滞分析、経路最適化、災害対応に活用されており、交通機関や地方自治体からの横断的な需要を生み出しています。
道路安全・効率・排出削減目標：行政および運営事業者は、ETCデータを活用して交通流を最適化し、アイドリングを削減することで、料金システム投資を環境目標やモビリティ施策と結び付けています。
フリートテレマティクスおよび商用利用：物流、レンタルフリート、公共交通事業者は、経路監視、料金最適化、フリート管理プラットフォームとの統合のために高度化したOBUを採用しています。
老朽化インフラと近代化サイクル：多くの料金事業者が、RSUの更新、セキュアなバックホール、次世代車両接続（V2X）との統合に投資しており、機器およびサービス需要を下支えしています。
