日本のリスクベース認証市場規模・シェア・成長レポートおよび予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「日本のリスクベース認証市場の将来動向および機会分析 ― 2025～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲は、現在の市場トレンドおよび将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が的確なビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社のGo-to-Market（GTM）戦略の把握を行っています。
日本のリスクベース認証市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）16.5％を示し、2035年末までに市場規模45億米ドルを創出すると予測されています。2025年の市場規模は、19億米ドルの収益と評価されました。
市場概要
リスクベース認証（RBA）は、デバイス、位置情報、行動、取引金額、ネットワークの信頼性などの文脈的なリスクシグナルに基づいて本人認証の強度を適応的に調整する仕組みであり、セキュリティと利便性のバランスを可能にします。日本では、デジタル取引の増加を背景に、口座乗っ取り（ATO）や不正行為を抑止しつつ顧客の利便性を維持するため、銀行、フィンテック、ECプラットフォーム、通信事業者、公共サービス分野でRBAの導入が進んでいます。
市場規模およびシェア
日本のRBA市場は、世界のRBA市場の中でも急成長している国別市場の一つであり、業界トラッカーによると、世界市場は現在数十億米ドル規模と評価され、今後10年間で二桁成長率（CAGR）で拡大すると予測されています。国別インテリジェンスプロバイダーや地域別市場レポートでは、日本市場に特化した予測や、クラウド／オンプレミス導入、業種別（BFSI、政府、ヘルスケア、小売）といった需要セグメントが示されています。
主要成長要因
デジタル取引およびオンラインバンキングの増加
日本におけるモバイルバンキング、EC、デジタル決済の継続的な成長により、不正リスクが高まり、誤検知を抑えつつ攻撃を防止できる適応型認証への需要が高まっています。
規制およびコンプライアンス圧力
金融分野のガイドライン、消費者保護への期待、企業のサイバーレジリエンス方針により、銀行や大企業はより高度でリスク適応型の認証制御の導入を促されています。
クラウドおよびSaaS型ID基盤への移行
日本企業がアプリケーションをクラウドやSaaSへ移行する中で、ID基盤の標準化が進み、IDaaSやIAMプラットフォームを通じたRBAエンジンの組み込みが進展しています。
UX向上へのニーズ
日本の消費者は、シームレスで摩擦の少ないデジタル体験を求めています。RBAは、不必要な多要素認証（MFA）を回避しつつ、高リスクイベントに対しては十分なセキュリティを確保することを可能にします。
不正手法の高度化
自動化された口座乗っ取り、クレデンシャルスタッフィング、デバイスなりすまし攻撃の増加により、静的なパスワードは不十分となっています。RBAに組み込まれる行動シグナルやデバイステレメトリは、ますます有効性を高めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338404&id=bodyimage1】
セグメンテーション
セグメンテーション