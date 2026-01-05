農業用トラクター市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.63％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、農業用トラクターに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「農業用トラクターレポート」では電動化、精密農業との統合、変化する農業経済によって推進される市場力学の変革が引き起こす製品戦略とチャネル戦略の再定義に関する考察のほか、エンジン出力、製品タイプ、トラクター構造、用途、販売チャネルを分解する深いセグメンテーション視点による、差別化された需要要因への言及などを提供します。
世界の農業用トラクター市場規模は、2024年に715億5,000万米ドルと評価され、2025年の755億2,000万米ドルから2032年には1,109億4,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1861620-agricultural-tractors-market-by-engine-power.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・精密農業作業のための人工知能を活用した自律走行トラクター群の導入増加
・農業用トラクターにおけるテレマティクスおよびIoT対応モニタリングシステムの拡大による予知保全と効率性の向上
・ネットゼロ排出規制と燃料費削減を背景とした、完全電動およびハイブリッド駆動系トラクターへの移行
・小規模農家や都市農業環境向けに設計されたコンパクトなゼロターン半径トラクターの需要急増
・ドローンによる作物の生育データとトラクターのガイダンスシステムを統合し、リアルタイムの場所に応じた管理を実現
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 農業用トラクター市場：エンジン出力別
・40-100馬力、41-60馬力、61-80馬力、81-100馬力、40馬力未満、21-40馬力、20馬力以下、100馬力超、101-150馬力、150馬力超
第9章 農業用トラクター市場：製品タイプ別
・コンパクト、スタンダードコンパクト、サブコンパクト、ロークロップ、2WD、4WD、ユーティリティ、ヘビーデューティ、ライトデューティ、ミディアムデューティ
第10章 農業用トラクター市場：トラクタータイプ別
・四輪駆動、二輪駆動
第11章 農業用トラクター市場：用途別
・畑作作物、穀物、綿花、豆類、サトウキビ など
第12章 農業用トラクター市場：販売チャネル別
第13章 農業用トラクター市場：地域別
第14章 農業用トラクター市場：グループ別
第15章 農業用トラクター市場：国別
第16章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・農業用トラクター市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に715億5,000万米ドル、2025年には755億2,000万米ドル、2032年までには1,109億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.63%です。
・農業用トラクター市場における技術進歩の影響は何ですか？
精密ガイダンス、テレマティクス、パワートレイン効率の進歩により、オペレーターがトラクタープラットフォームに求める要件が再定義されています。
・農業用トラクター市場における電動化の進展はどのようなものですか？
パワートレインの電動化・ハイブリッド化は概念実証段階を超え、実証機群や限定的な商用リリースへと進展しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ