¡ÚÀ®ÅÔ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë2026Ç¯1·î5Æü¿·²Ú¼Ò¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®JBN¡Û2026Ç¯¤Î¿·Ç¯µÙ²Ë¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿Íµ¤¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤¢¤ê¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤Î¸Î¶¿¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀ®ÅÔ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤éË¬¤ì¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»Â¿·¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®ÅÔ¤ÇµÙ²Ë¤ò²á¤´¤¹¿Í¡¹¤Ï¡¢¡ÖLiving Like a Local in Chengdu¡ÊÀ®ÅÔ¤ÇÃÏ¸µÌ±¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤¹¡Ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¡Ö¿·Ç¯ÂÎ¸³¡×¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î31Æü18»þ¡¢À®ÅÔ¥Ï¥¤¥Æ¥¯¶è¡ÊChengdu Hi-tech Zone¡Ë¤Î¸ò»ÒÂçÆ»¡ÊJiaozi Avenue¡Ë¤Ç¡¢À®ÅÔ»Ô¿ÍÌ±À¯ÉÜ¡ÊChengdu Municipal People's Government¡Ë¤Ë¤è¤ëÂç¤ß¤½¤«½Ë²ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖChengdu Lights Up for You¡Ê À®ÅÔ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥× ¡Ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸÷¤È±Æ¤Î¥·¥çー¡¢¿·Ç¯¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¢»ÔÌ±¤Î´ê¤¤¤ò¥¿¥ïー¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹´ë²è¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ÖÅÔ»Ô¤Î»×¤¤½Ð¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Tianfu Twin Towers¡ÊÅ·ÉÜ¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ïー¡Ë¤ÎµðÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Ï¡¢600¤òÄ¶¤¨¤ë»ÔÌ±¤Î´ê¤¤¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Î½ÕÀá¤ËÀ¤³¦Åª¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖNezha¡Ê¥Ê¥¿¡Ë¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤ò¾È¤é¤·½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¡¢À®ÅÔ¤ò¡ÖÃæ¹ñ¤ÇºÇ¤â¹¬Ê¡¤ÊÅÔ»Ô¡×¤Î1¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²¹¤«¤µ¤È¹¬¤»¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ò»ÒÂçÆ»¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À®ÅÔ¤ÎLuzhen Shanding Square¡ÊÏ¼ÄÃ»³Äº¹¾ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ¾ÆîÃÏ°è¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÂç¤ß¤½¤«¡¦·úÃÛ¤Î¸÷¤È±Æ¤Î¥·¥çー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À®ÅÔÅ·ÉÜ¿·¶è¡ÊChengdu Tianfu New Area¡Ë¤ÎTianfu Eaves¡ÊÅ·ÉÜ¤ÎÜù¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿å¾å¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ëÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¡Ö²ÐÄÛ¡×¤Î±éÌÜ¤È¡¢Âç·¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤ËµðÂç¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¤ÎÂì¤¬Î®¤ìÍî¤Á¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤È¸½Âå¤¬¼«Á³¤ËÍ»¹ç¤¹¤ëÂçÅÔ»Ô¡¦À®ÅÔ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¾ÃÈñÂÎ¸³¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤ÎÊýË¡¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®ÅÔ¹ñºÝÌµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÇîÍ÷±à¡ÊChengdu International Intangible Cultural Heritage Park¡Ë¤Ç¡¢¹ñºÝÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÊIntangible Cultural Heritage Lantern Festival¡Ë¤¬Àµ¼°¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅÁÅýÊ¸²½°ä»º + ¸½Âå¤Î¸÷¤È±Æ¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢Ìó10ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤Î±àÆâ¤Ï¤¤é¤á¤¯¸÷¤Î³¤¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¼Ô¤Ï¡Ö¥é¥ó¥¿¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ÈÇÃéæ¡ÊBashu¡ËÃÏ°è¤ÎÍ×ÁÇ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£ËèÈÕ¡¢ÀÝ»á1600ÅÙ¤ÎÍÏÍ»Å´¤Ë¤è¤ë²Ö²Ð¤ä²ÐÄÛ¤Î±éÌÜ¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤òÀ¸¤À¸¤¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎºÅ¤·¤Ï¡¢ÁÔÂç¤Ê¸÷¤È±Æ¤Î±é½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬Ê¸²½·Ñ¾µ¤ÎÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Dujiangyan Guanxian Ancient City Lantern Festival¡ÊÅÔ¹¾±á¡¦Þõ¸©¸Å¾ë¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸Å¾ëÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ëÁÔÂç¤Ê¥é¥ó¥¿¥óÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÂç¤Î¥é¥ó¥¿¥ó¤Ï¹â¤µ30¥áー¥È¥ë¤ËÃ£¤·¡¢ÅÔ¹¾±á¤Ëº¬ÉÕ¤¯ÅìÊý¤ÎÃÎ·Ã¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Dujiangyan Irrigation Project¡ÊÅÔ¹¾±áÞõÞô»ÜÀß¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤â²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¤Î¸ÅÂå¿åÍø¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ÁÉþ¤ÎÅ¸¼¨¤ÈÊ¸²½´Ñ¸÷¾ÃÈñ¤ò¿¼¤¯Í»¹ç¤µ¤»¤¿Hanfu Cultural Week¡Ê´ÁÉþÊ¸²½¥¦¥£ー¥¯¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤ÎÄã¶õÈô¹Ô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿Äã¶õ´Ñ¸÷¥Þー¥±¥Ã¥È¤ä¡¢Äã¶õÀ½Â¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é·¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ー¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎºÅ¤·¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ÊüÀ¤ÈÊñÀÝÀ¤Ï¡¢À®ÅÔ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÅì¥¢¥¸¥¢¤Ø¤ÈÂ³¤¯¥ëー¥È¾å¤Î¹ñ¡¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î7¤Ä¤ÎÊ¸²½µ¡´Ø½êÂ¢¤Î¶â»å°áÁõ200ÅÀ°Ê¾å¤¬¡¢À¤³¦½ä²óÅ¸¡ÖGolden Threads¡§The Fashion of Golden Dressing from North Africa to East Asia¡Ê¶â»å¡§ËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÅì¥¢¥¸¥¢¤ØÂ³¤¯²«¶â¤ÎÁõ¤¤¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀ®ÅÔ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¹ñÌ±Åª¥À¥ó¥¹¥·¥çー¡ÖRiverdance¡Ê¥ê¥Ðー¥À¥ó¥¹¡Ë¡×¤ä¡¢Vienna Royal Symphony Orchestra¤Ë¤è¤ë¥Ë¥åー¥¤¥äー¥³¥ó¥µー¥È¤â¡¢À®ÅÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®ÅÔ¤ÏÀ¸³è¤Î¼Á¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍøÊØÀ¤ò°ú¤Â³¤¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö240»þ´Ö¥Ó¥¶¤Ê¤·¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡×À¯ºö¤ò³èÍÑ¤·¡¢À®ÅÔ¤ÏÅ·ÉÜ¹ñºÝ¶õ¹Á¡ÊTianfu International Airport¡Ë¡¢Chunxi Road¡Ê½Õô¦Ï©¡Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡¢À®ÅÔ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÈË¿£¸¦µæ´ðÃÏ¡ÊChengdu Research Base of Giant Panda Breeding¡Ë¤ò´Þ¤à9¥«½ê¤Ë¡ÖÂ¨»þÌÈÀÇ¡×¼Â¾Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À®ÅÔ¤Ï¡ÖCode Refund¡Ê¥³ー¥ÉÌÈÀÇ¡Ë¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µー¥Ó¥¹¤â³«»Ï¤·¡¢ÌÈÀÇ¼êÂ³¤¤ò¤è¤êÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Õô¦Ï©¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀ®ÅÔ½é¤Î»ÔÃæ¿´ÉôÌÈÀÇÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥À´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¡¢»°À±ÂÏ¡ÊSanxingdui¡Ë¤ÎÊ¸²½¾¦ÉÊ¡¢»ÍÀîÇò¼ò¡¢¹ñ»ºÅÅ»ÒÀ½ÉÊ¤Ê¤É¡¢¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÃæ¹ñ¹ñÆâ¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±Å¹¤Ç¤Ï½Ð¹ñ¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Ë¡ÖÂ¨»þÌÈÀÇ¡×¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê·èºÑ¼êÃÊ¤Ë¤âÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÍèË¬¼Ô¤ÎÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯10·î»þÅÀ¤Ç¡¢À®ÅÔ¤Ë¤Ï600¤ÎÌÈÀÇÅ¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á170Å¹°Ê¾å¤Ç¡ÖÂ¨»þÌÈÀÇ¡×¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ²È°ÜÌ±´ÉÍý¶É¡ÊNational Immigration Administration¡Ë¤ÎÍ½Â¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2026Ç¯¤Î¿·Ç¯µÙ²Ë¤Î´Ö¡¢À®ÅÔÅ·ÉÜ¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î½ÐÆþ¹ñÎ¹µÒ¿ô¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ1Ëü9000¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥½ー¥¹¡§The Chengdu Municipal People's Government