令和７年度（2025年度）20歳のセレモニー事業について
１ 事業概要
⑴ 事業目的
新たに20歳となった若者が一堂に会する機会を設け、人生の節目を祝福し励ますとともに、大人とし
ての責任と義務に対する自覚を促す。
⑵ 実施日時
令和８年（2026年）１月12日（月曜日・祝日）10:30～11:10（受付開始9:30）
⑶ 場所
ベイコム総合体育館（記念公園内）メインアリーナほか
⑷ 対象者数
3,942人（令和７年10月31日現在）
※平成17年（2005年）４月２日～平成18年（2006年）４月１日までに出生し、尼崎市に住民登録を
している人
⑸ 今年度のテーマ
「20（ハタチ）の段～AIにできないことを愛と呼ぼう～」
（20歳のセレモニー企画委員会にて決定）
２ 式典内容
・オープニングイベント（尼崎市少年音楽隊トランペット隊）
・企画委員会メッセージ（企画委員）
・励ましの言葉（尼崎市長）
・お祝いの言葉（尼崎市議会議長、尼崎市教育長）
・はたちのメッセージ（20歳代表）
・激励パフォーマンス（百合学院中学校・高等学校チアダンス部）
３ 20歳のセレモニー企画委員会
⑴ 設置目的
事業内容が20歳のニーズや感覚と一致し、参加者にとって生涯、心に残る事業となるよう、若者層
（概ね15歳から29歳の者を募集）で構成する企画委員会を設置。
⑵ 委員構成
７人（大学生：６人、社会人：１人、うち今年度20歳となる者：３人）
４ 実施方法
⑴ 実施方法
1部制（午前のみ）で実施する。
⑵ 来賓招待
国会議員、県議会議員、市議会議員を対象に招待する。