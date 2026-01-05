令和７年度（2025年度）20歳のセレモニー事業について

１ 事業概要

⑴ 事業目的

新たに20歳となった若者が一堂に会する機会を設け、人生の節目を祝福し励ますとともに、大人とし

ての責任と義務に対する自覚を促す。

⑵ 実施日時

令和８年（2026年）１月12日（月曜日・祝日）10:30～11:10（受付開始9:30）

⑶ 場所

ベイコム総合体育館（記念公園内）メインアリーナほか

⑷ 対象者数

3,942人（令和７年10月31日現在）

※平成17年（2005年）４月２日～平成18年（2006年）４月１日までに出生し、尼崎市に住民登録を

している人

⑸ 今年度のテーマ

「20（ハタチ）の段～AIにできないことを愛と呼ぼう～」

（20歳のセレモニー企画委員会にて決定）

２ 式典内容

・オープニングイベント（尼崎市少年音楽隊トランペット隊）

・企画委員会メッセージ（企画委員）

・励ましの言葉（尼崎市長）

・お祝いの言葉（尼崎市議会議長、尼崎市教育長）

・はたちのメッセージ（20歳代表）

・激励パフォーマンス（百合学院中学校・高等学校チアダンス部）

３ 20歳のセレモニー企画委員会

⑴ 設置目的

事業内容が20歳のニーズや感覚と一致し、参加者にとって生涯、心に残る事業となるよう、若者層

（概ね15歳から29歳の者を募集）で構成する企画委員会を設置。

⑵ 委員構成

７人（大学生：６人、社会人：１人、うち今年度20歳となる者：３人）

４ 実施方法

⑴ 実施方法

1部制（午前のみ）で実施する。

⑵ 来賓招待

国会議員、県議会議員、市議会議員を対象に招待する。