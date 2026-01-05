日本山村硝子株式会社と連携協定を締結し、ペットボトルキャップの資源循環を促進します

　尼崎市では、現在のごみ処理施設の集約・更新を進め、令和13 年度（2031 年度）から新たなごみ処理施

設での処理を開始する予定です。これに向けて、焼却処理量を令和元年度比で令和12年度（2030 年度）ま

でに11％削減することを目標に取組を進めた結果、７年前倒しとなる令和５年度に目標を達成し、現在も

減量傾向は継続しています。

　さらに、プラスチックの資源循環を一層進めるため、日本山村硝子株式会社と「ペットボトルキャップの

資源循環の促進に関する連携協定」を締結し、使用済みペットボトルキャップ（以下「キャップ」）の回収

および再資源化に関する連携を強化します。

 

１　協定名称

　　ペットボトルキャップの資源循環の促進に関する連携協定

 

２　協定の主な内容

　(1) 尼崎市の役割

　　　小学校等におけるキャップの回収ボックスの設置及び回収

　(2) 日本山村硝子㈱の役割

　　　市が回収したキャップの再資源化・再製品化

　(3) 共通の役割

　　・環境イベント等を通じて、市民等へのキャップのリサイクルに関する普及啓発

　　・小学校の児童等に対し、キャップの資源循環を題材にした環境教育

 

３　協定締結式

　　日　時　令和８年（2026 年）１月９日（金）

　　　　　　９時15 分～９時45 分

　　場　所　尼崎市役所 南館２階 市長室

　　出席者　尼崎市長 松本 眞

　　　　　　日本山村硝子株式会社

　　　　　　　代表取締役 社長執行役員 山村 昇

　　　　　　　執行役員 プラスチックカンパニー社長 宮城 篤志

 

 


 