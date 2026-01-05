こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
日本山村硝子株式会社と連携協定を締結し、ペットボトルキャップの資源循環を促進します
尼崎市では、現在のごみ処理施設の集約・更新を進め、令和13 年度（2031 年度）から新たなごみ処理施
設での処理を開始する予定です。これに向けて、焼却処理量を令和元年度比で令和12年度（2030 年度）ま
でに11％削減することを目標に取組を進めた結果、７年前倒しとなる令和５年度に目標を達成し、現在も
減量傾向は継続しています。
さらに、プラスチックの資源循環を一層進めるため、日本山村硝子株式会社と「ペットボトルキャップの
資源循環の促進に関する連携協定」を締結し、使用済みペットボトルキャップ（以下「キャップ」）の回収
および再資源化に関する連携を強化します。
１ 協定名称
ペットボトルキャップの資源循環の促進に関する連携協定
２ 協定の主な内容
(1) 尼崎市の役割
小学校等におけるキャップの回収ボックスの設置及び回収
(2) 日本山村硝子㈱の役割
市が回収したキャップの再資源化・再製品化
(3) 共通の役割
・環境イベント等を通じて、市民等へのキャップのリサイクルに関する普及啓発
・小学校の児童等に対し、キャップの資源循環を題材にした環境教育
３ 協定締結式
日 時 令和８年（2026 年）１月９日（金）
９時15 分～９時45 分
場 所 尼崎市役所 南館２階 市長室
出席者 尼崎市長 松本 眞
日本山村硝子株式会社
代表取締役 社長執行役員 山村 昇
執行役員 プラスチックカンパニー社長 宮城 篤志