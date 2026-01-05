日本山村硝子株式会社と連携協定を締結し、ペットボトルキャップの資源循環を促進します

尼崎市では、現在のごみ処理施設の集約・更新を進め、令和13 年度（2031 年度）から新たなごみ処理施

設での処理を開始する予定です。これに向けて、焼却処理量を令和元年度比で令和12年度（2030 年度）ま

でに11％削減することを目標に取組を進めた結果、７年前倒しとなる令和５年度に目標を達成し、現在も

減量傾向は継続しています。

さらに、プラスチックの資源循環を一層進めるため、日本山村硝子株式会社と「ペットボトルキャップの

資源循環の促進に関する連携協定」を締結し、使用済みペットボトルキャップ（以下「キャップ」）の回収

および再資源化に関する連携を強化します。

１ 協定名称

ペットボトルキャップの資源循環の促進に関する連携協定

２ 協定の主な内容

(1) 尼崎市の役割

小学校等におけるキャップの回収ボックスの設置及び回収

(2) 日本山村硝子㈱の役割

市が回収したキャップの再資源化・再製品化

(3) 共通の役割

・環境イベント等を通じて、市民等へのキャップのリサイクルに関する普及啓発

・小学校の児童等に対し、キャップの資源循環を題材にした環境教育

３ 協定締結式

日 時 令和８年（2026 年）１月９日（金）

９時15 分～９時45 分

場 所 尼崎市役所 南館２階 市長室

出席者 尼崎市長 松本 眞

日本山村硝子株式会社

代表取締役 社長執行役員 山村 昇

執行役員 プラスチックカンパニー社長 宮城 篤志



