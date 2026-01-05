トラック搭載クレーン市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月26に「トラック搭載クレーン市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。トラック搭載クレーンに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
トラック搭載クレーン市場の概要
トラック搭載クレーン市場に関する当社の調査レポートによると、トラック搭載クレーン市場規模は 2035 年に約90億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の トラック搭載クレーン市場規模は約52.2億米ドルとなっています。トラック搭載クレーンに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、トラック搭載クレーン市場シェアの成長は、大規模なインフラ投資によるものです。インドなどの国々における運輸・物流インフラの大規模な近代化は、クレーンメーカーにとって新たな市場機会を切り開いています。政府による設備投資への重点的な取り組みは前例のない規模であり、橋梁、道路、鉄道建設に使用される機器の需要を押し上げています。
ある報告書によると、2024－2025年度の連邦予算におけるインフラ投資額は約1,340億米ドルに増加し、これはGDPの3.4%に相当します。当社アナリストの見解では、インフラプロジェクトへのこうした巨額の公的資金投入により、全国各地で展開されるインフラ整備事業の迅速な実施にトラック搭載クレーンが必要となるため、長期的な受注が見込まれる可能性があります。
トラック搭載クレーンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/truck-mounted-crane-market/115071
トラック搭載クレーンに関する市場調査によると、米国の建設支出の増加に伴い、市場シェアが拡大すると予測されています。北米の建設部門は、この市場を牽引する主要な要因となっています。トラック搭載クレーンの需要は、住宅および非住宅建設活動と密接に関連しています。米国国勢調査局によると、2025年8月時点の建設支出総額は、季節調整済み年率換算で21,695億米ドルと推定されており、これは継続的な開発における莫大な金額です。このような高水準の支出は、狭い建設現場でも作業できる資材運搬機器への継続的なニーズを保証するため、トラック搭載クレーンは、好況市場で収益性を最大化するために建設業者が不可欠とする貴重な資産となっています。
しかし、世界的なサプライチェーンの脆弱性による納期の遅延や操業上のボトルネックといった主要な要因が、予測期間中の市場成長を阻害する可能性があります。これらの要因は、部品の調達、ユニットの完成、出荷能力に影響を与え、ひいてはキャッシュフローや顧客への納品に影響を及ぼします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338398&id=bodyimage1】
トラック搭載クレーン市場セグメンテーションの傾向分析
トラック搭載クレーン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、トラック搭載クレーンの市場調査は、クレーンタイプ別、吊り上げ能力別、ブームタイプ別、アプリケーション別、最終用途産業別、流通別と地域別に分割されています。
