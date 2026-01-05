こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【CCCアートラボ】モフモフ猫の線描画で人気、カムウェイ・フォンのポップアップストア「I don't care what you think about it. 」を渋谷２拠点にて連続開催。
渋谷PARCO2Fの「OIL by 美術手帖」ギャラリーでは1月9日（金）〜2月8日（日）、渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE 4Fの「re-search」では、2月9日（月）〜3月16日（月）に開催。
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社でアートの生活提案を行うCCCアートラボは、このたびガスアズインターフェイス株式会社とともに、クリエイター／アーティストと新たなIP（知的財産）を創出し、展覧会・商品企画・ライセンス事業へと展開する共同プロジェクトを開始します。第一弾として、マレーシア出身のアーティスト、カムウェイ・フォン（Kamwei Fong）を起用し、2025年12月に好評を博した個展に続く、ポップアップストアを開催します。
カムウェイ・フォンは、黒のミクロ顔料のみを使った繊細で緻密な線描で、猫を中心とした生き物を描くアーティストです。モノトーンで描き出される動物たちは、静謐な佇まいを見せながらも豊かな感情や意思を宿しており、他者にとらわれずのびのびと生きる彼らの姿は、私たち人間にも自由でいることを思い出させてくれます。
カムウェイのアートワークは、アメリカ、日本、ヨーロッパ、アジアなど、世界のマーケットからも注目を集めており、国境を越えた人気を誇っています。日本国内では、2020年にユニクロの「UTプロジェクト」でリリースされたコラボレーションTシャツで人気を博し、2024年にはそごう・西武のクリスマスプロモーションのアートワークに採用されるなど、愛らしく心癒される「モフモフ」の魅力を広く発信しています。
今回のポップアップストアでは、カムウェイの作品の代表的なモティーフである「モフモフ」猫や、犬といった動物を題材にしたユニーク作品とエディション作品、作品集、そして初披露のオリジナルグッズをご紹介します。カムウェイ・フォンが長年探求してきた、“線”によって毛並みや気配を立ち上げる独自の表現世界と、彼が描き出す動物たちの自由気ままな姿をお楽しみください。
販売商品紹介
Tシャツ / Kitty No. 3 - Before shower / After shower
サイズ：M、L 素材：綿100％
4,400円（税込）
Tシャツ / Kitty No.24
サイズ：M、L、素材：綿100％
4,400円（税込）
このほか、カムウェイ・フォン×ブリジット・タナカの特注オーガンジーバッグ、ポーチチャーム、ステッカー、ポストカードセットを会期中に発売予定です。
（各商品発売開始時期のお問い合わせ先｜oil_gallery@ccc.co.jp）
アーティストプロフィール
カムウェイ・フォン（Kamwei Fong）
マレーシア出身のアーティスト。黒のミクロ顔料インクのみを用い、無数の細い線で動物たちの毛並みや質量を描く、ミニマルで詩的な線描表現が特徴。
2009年に始まった代表作「The Furry Thing」シリーズでは、猫を中心とした“ふわふわの生きもの”を描き続け、柔らかさの奥に潜む静けさや自我、気配を繊細にとらえている。
作品は国際的に高く評価され、Salon des Beaux Arts（パリ）、Art Expo Malaysia、BAMA（釜山）、ソウルのNEXT MUSEUMなどで発表。出版では、イタリア Becco Giallo による『The Furry Thing』、米国 Levine Querido から絵本『Shibu’s Tail』を刊行し、各国のメディアで取り上げられ注目を集めている。現在は日本、アメリカ、韓国、ヨーロッパ各国のショップやギャラリーで作品や書籍を展開。
日本語の情報はこちら（X）：＠KamweifongJapan
Instagram：@kamweiatwork
ポップアップストア詳細
カムウェイ・フォン「I don't care what you think about it. 」
会期｜2026年1月9日（金）〜2月8日（日）
会場｜OIL by 美術手帖ギャラリー（渋谷PARCO2F）
時間｜11：00〜21：00、入場無料
お問い合わせ｜03-5422-3270
会期｜2026年2月9日（月）〜3月16日（月）
会場｜re-search（渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE 4F）
時間｜8：00〜23：00、入場無料
主催｜カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社、ガスアズインターフェイス株式会社
ガスアズインターフェイス
ガスアズインターフェイスは、世界のクリエイティビティを紹介する媒体「GASBOOK」の発行を起点に活動する、パブリッシャー／クリエイティブコンサルタンシーです。CALM & PUNK GALLERY、GASBON METABOLISMの運営をはじめ、展示やプロジェクトなど多様なかたちで、アーティストやクリエイターと企業・社会をつなぐ取り組みを行っています。https://store.gasbook.tokyo/ja
本件のライセンスに関するお問い合わせ先｜cs@gasbook.net（ガスアズインターフェイス）
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報担当
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp
