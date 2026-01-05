学校法人 加計学園 玉野総合医療専門学校（所在地：岡山県玉野市、校長：北山 順崇）は、2026年1月7日（水）、臨床実習に臨む理学療法学科および作業療法学科の3年生を対象とした「壮行式」を挙行いたします。 ■ 開催の背景と目的 理学療法士・作業療法士を目指す3年生にとって、臨床実習は実際の医療機関において、指導者のもとで評価・測定技術や目標設定などを実践的に習得する極めて重要な過程です。 本式典は、実習を目前に控えた学生たちが医療従事者としての自覚と責任を再認識し、志を一つにすることを目的としています。■ 当日の主な内容 式典（第1部）では、校長による式辞の後、学生一人ひとりに記章（学科バッヂ）が授与されます。 また、各学科の代表学生が、実習に臨む決意を表明する「宣誓」を行います。 第2部では、外部講師（現役の作業療法士）を招き、「臨床実習に臨む上での心構え」と題した特別講演を実施します。 指導者の立場から実習生に求められることや、臨床現場での心得についてお話しいただきます。 ■ 開催概要 日時：2026年1月7日（水） 13:50 ～ 16:30 場所：玉野総合医療専門学校内 対象：理学療法学科 3年生、作業療法学科 3年生 ■ 次第【第1部】 13:50～14:20 開会のことば 式辞（校長：北山 順崇） 記章（学科バッヂ）授与 学生代表宣誓 教員代表激励の言葉（作業療法学科長） 閉会のことば 【第2部】 14:30～16:00 特別講演「臨床実習に臨む上での心構え」（外部講師）実習を前に希望と不安に胸を膨らませた学生たちが、真剣な眼差しで式典に臨む雄姿をぜひ取材いただければ幸いです。