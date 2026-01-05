アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、飲酒運転根絶および交通事故防止に向けた継続的な啓発活動が評価され、2025年12月25日、福島県警察本部より感謝状を拝受しました。

当社は「飲酒運転ゼロ社会」の実現を目指し、アルコール検知・点呼・運行管理といった安全管理技術の開発・提供に加え、全国の自治体・警察機関と連携した啓発活動や情報発信に取り組んできました。福島県においては、福島県警察および関係機関と連携し、飲酒運転根絶に向けた広報・啓発活動を継続的に実施してきたことが、今回の感謝状拝受につながったものと受け止めています。 東海電子は今後も、官民連携による啓発活動と技術提供の両面から、飲酒運転のない社会の実現に向けて取り組んでまいります。

