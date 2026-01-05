¡Ú²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¡Û½Ð±À¶õ¹Á¤Ë¤â¥Ðー¥É¥½¥Ë¥Ã¥¯ÀßÃÖ¡¿9¶õ¹ÁÌÜ¡¿Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¤ÎÄ»¾×ÆÍÎ¨¤¬·ã¸º
¡¡¹â¼þÇÈ²»¤òÈ¯¼Í¤·¤Æ¹Ò¶õµ¡¤Î¥Ðー¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÄã¸º¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Åçº¬¸©½Ð±À»Ô¤Î½Ð±À¶õ¹Á¡Ê³êÁöÏ©Ä¹2,000㍍¡Ë¤Ë2025Ç¯11·î18Æü¡¢¡Ö¥Ðー¥É¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤¬£±´ðÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¹Á¤Ç¤Ï´ØÀ¾¹ñºÝ¡¢Âçºå¹ñºÝ¡Ê°ËÃ°¡Ë¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¡¢¿À¸Í¤Ê¤É¤ËÂ³¤¤¤Æ9¥«½êÌÜ¤Ç¤¹¡£½Ð±À¶õ¹Á¤Ï2023Ç¯¤ÎÄ»¾×ÆÍÎ¨¤¬Î¥ÃåÎ¦1Ëü²ó¤¢¤¿¤ê17.97·ï¤È¡¢Ç¯´ÖÎ¥ÃåÎ¦1Ëü²ó°Ê¾å¤Î¹ñÆâ¶õ¹Á¤ÇºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¥Ðー¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Â¿È¯¡£¤È¤³¤í¤¬¥Ðー¥É¥½¥Ë¥Ã¥¯ÀßÃÖ°Ê¹ß¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡¡¥Ðー¥É¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢»³Íü¸©¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥áー¥«ー¡ÖT.M.WORKS¡×¤¬³«È¯¤·¡¢²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¸¦µæ¡¦¼Ò²ñÏ¢·Èµ¡¹½¤ÎÄÔ°Ý¼þ¡Ê¤Þ¤µ¤Á¤«¡ËÆÃÃ´¶µ¼ø¤¬¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÄ»½Ã³²ÂÐºöÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£1´ð¤Ë4¸Ä¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢³Æ¥¹¥Ôー¥«ーÃæ¿´¤«¤éº¸±¦Ìó50ÅÙÊý¸þ¤Ë²»¤¬¹¤¬¤ê¡¢¾È¼Íµ÷Î¥¤Ï¤Û¤ÜÌµÉ÷¾õÂÖ¤ÇÌó300㍍¡¢Í¸úÈÏ°Ï¤Ï150㍍～250㍍¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡º£²óÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼µÆ»¸Ð¤ËÆÍ¤½Ð¤·¤¿³êÁöÏ©ÅìÃ¼Éô¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¼ç¤Ë¥«¥â¤¬ÈôÍè¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´ÖÎ¥ÃåÎ¦1Ëü²ó°Ê¾å¤Î37¶õ¹Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿1Ëü²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÄ»¾×ÆÍÎ¨¤ò¤ß¤ë¤È¡¢½Ð±À¶õ¹Á¤Ï2023Ç¯¤¬17.97·ï¡¢²áµî5Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¸«¤Æ¤â12.22·ï¤ÈµÜ¸Å¡¢ÀÐ³ÀÎ¾¶õ¹Á¤Ë¼¡¤°Á´¹ñ3°Ì¤È¤¤¤¦¥Ðー¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯Â¿È¯¶õ¹Á¤Ç¤¹¡£¡¡ÄÔÆÃÃ´¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥Ðー¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢¤·¤«¤â¥é¥à¥µー¥ë¾òÌóÄù·ëÃÏ¤Ç¤¢¤ë¼µÆ»¸Ð¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë½Ð±À¶õ¹Á¤Ø¤Î¥Ðー¥É¥½¥Ë¥Ã¥¯ÀßÃÖ¤Ï¡¢À¸ÂÖ·Ï¤ËÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¤º¥Ðー¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨¤ò²¼¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Êºî¶È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âT.M.WORKS ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¶õ¤Î°ÂÁ´¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.ous.ac.jp/