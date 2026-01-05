1月生誕祭を迎えるちぃたん☆ぼんばーずOSKメンバーを特集 §一人ひとりの魅力を伝える応援企画を実施§
ちぃたん☆ぼんばーずOSKでは、メンバー一人ひとりの想いや成長を伝える取り組みとして、誕生月メンバーにスポットを当てたインタビュー企画をスタートいたしました。
本企画は、生誕祭という節目にあわせて、日々の活動を通して感じたことや、ファンへの感謝、これからの目標などを本人の言葉で伝えることで、グループの歩みとメンバーそれぞれの魅力をより深く知っていただくことを目的としています。
企画第1弾となる1月は光莉冴空（ひかり さら）が登場です。
■ 光莉冴空（ひかり さら）インタビューより
Q. 活動の中で特に印象に残っている出来事は？
「チェキ会で、初めて私のチェキを買ってくれた方がいたことです。
その瞬間がすごく嬉しくて、もっと頑張ろうと思えました。」
Q. 活動を通して成長したと感じることは？
「一人ひとりのファンの方を大切にしたいという気持ちが強くなりました。
『ありがとう』の感謝を伝えることの大切さを学び、心の成長につながったと感じています。」
Q. 支えになっているものは？
「Xのコメントやチェキ会、ライブワンでの温かい言葉です。
『頑張って』『可愛い』『癒された』など、何気ない一言が毎日の支えになっています。
これからも応援してもらえたら嬉しいです。100倍返しで幸せにしたいです。」
Q. これからの目標は？
「ちぃたん☆ぼんばーずOSKを応援してくださる皆さんに、
元気と癒しを届けられる存在になりたいです。
まだまだ磨きが足りないので、自分磨きを続けて、
キラキラしたシャイニングスマイルアイドルを目指します。」
Q. グループの一員として大切にしていることは？
「ちぃたん☆の顔に泥を塗らないことです。
明るさ、笑顔、感謝と思いやりを大切にして、
世界で一番輝く笑顔と元気を届けられる存在でありたいです。」
■ 光莉冴空 公式X（旧Twitter）
https://x.com/hikari_sara_osk
ちぃたん☆ぼんばーずOSKは、今後もメンバー一人ひとりの歩みや成長を丁寧に発信しながら、応援してくださるファンの皆さまと共に歩んでまいります。
本記事は、日々の活動を通して成長を続けるメンバーの想いを伝えることを目的としたものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338383&id=bodyimage1】
配信元企業：ONTIMES株式会社
プレスリリース詳細へ