無漏洩構造が支える産業安全の最前線――2031年に7.62億米ドル規模へ成長するケミカルキャンドモータポンプ市場
ケミカルキャンドモータポンプとは、モータとポンプを一体化させ、回転軸のシール部を完全に排除した密閉型ポンプである。電動機とポンプ間を金属製のキャンで隔て、液漏れやガス漏れを原理的に防止する構造を採用している点が最大の特徴である。この構造により、可燃性・腐食性・有毒性を有する化学薬品や高純度流体を安全かつ確実に移送することが可能となる。石油化学、精密化学、半導体、医薬品、エネルギーなどの高危険度・高清浄度分野において、同製品は環境保全・安全基準強化・設備信頼性向上の観点から欠かせない装置となっている。また、メカニカルシールを用いないためメンテナンス頻度が低く、長期稼働における総保有コスト（TCO）削減にも寄与する。近年では、脱炭素・クリーンプロセス化の流れの中で、その「無漏洩・高効率」の特性が再評価されている。
安全・環境基準強化が需要を押し上げる
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ケミカルキャンドモータポンプ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/57745/chemical-canned-motor-pumps）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.0%で、2031年までにグローバルケミカルキャンドモータポンプ市場規模は7.62億米ドルに達すると予測されている。世界のケミカルキャンドモータポンプ市場は、産業設備の安全規格強化と環境リスク管理の高度化を背景に、安定的な成長を続けている。化学品や揮発性溶剤の取扱量が増加する中、液漏れによる事故防止・環境汚染対策が企業の最優先課題となり、完全密閉型ポンプの採用が進んでいる。特に欧州では厳格な環境規制の下で需要が拡大しており、アジアでは中国・インドを中心に石油化学・医薬・新素材分野への投資拡大が市場を牽引している。
また、半導体やリチウムイオン電池製造など、高純度プロセスでの液移送需要も新たな成長要因となっている。これらの分野では微量の漏洩や振動が品質や歩留まりに直結するため、ケミカルキャンドモータポンプの信頼性と安定稼働性能が高く評価されている。世界的な安全文化の浸透に伴い、同製品は「環境と経済性を両立する流体管理技術」として産業インフラの一翼を担いつつある。
図. ケミカルキャンドモータポンプ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338368&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338368&id=bodyimage2】
図. 世界のケミカルキャンドモータポンプ市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
技術信頼性とブランド力が市場を支配
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ケミカルキャンドモータポンプの世界的な主要製造業者には、Teikoku、HERMETIC-Pumpen、 DALIAN HUANYOU CANNED PUMP CO.,LTD.、Shanghai East Pump （Group） Co., Ltd.、Kirloskar Brothers、ZHEJIANG DAYUAN PUMPS INDUSTRY CO., LTD、Nikkiso、KSB、CRIS Hermetic Pumps、SHANDONG LUCHEN PUMP CO.,LTDなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約51.0%の市場シェアを持っていた。これらの企業は、各地域の産業構造と安全規制に応じた製品ラインを展開し、化学・エネルギー・半導体・海洋など多様な分野で実績を積み上げている。市場競争の焦点は、ポンプ効率の最適化とモータ冷却構造の改良、材料技術の進化、IoTを活用した状態監視機能などに移行しており、特にAIを用いた予防保全技術の導入が進んでいる。加えて、長寿命設計と運転コスト低減を両立するためのシステム統合力が、企業の競争優位を左右している。近年は、グローバル供給網の安定確保やサービス体制の現地化も重要な経営課題となっている。
