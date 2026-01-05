Unitreeロボット

【杭州（中国）2026年1月5日新華社＝共同通信JBN】2025年12月、ソーシャルメディアは国境を越えたダンス動画に沸き立たちました。テスラのイーロン・マスク（Elon Musk）最高経営責任者（CEO）は、銀色のヒューマノイドロボット6体のコンサートパフォーマンスを「シェア」し、たった一言「素晴らしい」とコメントしました。

Hangzhou High-Tech Zone（Binjiang）（杭州市ハイテク産業開発区（浜江））が生み出したUnitree G1ロボットは、歌手のワン・リーホン（王力宏、Wang Leehom）と足並みを揃えて踊り、すべてのビートを完璧に捉え、曲のクライマックスではスムーズなバックフリップを成功させました。これに対し、観客は熱狂的な歓声を送りました。

杭州市浜江区人民政府新聞弁公室（Information Office of the People's Government of Hangzhou Binjiang District）は、この数分にわたる素晴らしいショーがすべてを物語っていると述べました。浜江区は、技術革新と産業成長を融合することで大きな成果を上げています。銭塘江の南に位置する72平方キロメートルの同区ではスマートヒューマノイドロボットが進化を続け、中国の「3つの新たな文化輸出」（オンライン文学、ウェブドラマ、ゲーム）が世界中のファンを獲得し、そして才能豊かな人々が集まっています。これらのすべてが、浜江からますます多くの「素晴らしい」瞬間を生み出しています。

▽具現化した知能ロボティクスが研究室から現実世界へと歩み出す

Unitree のダンスロボットは、人々に見せるためだけのものではありません。私たちは、ロボットを通して浜江で急成長しているAIの状況を垣間見ることができます。

UnitreeのCEOであるWang Xingxing氏は「あの簡単そうに見える動きですか？あれはモーターと動作プログラム、機械部品が完璧に調和して動くことで実現しています」と述べました。Wang氏のチームは3年をかけて重要技術への壁を超え、ロボットの関節を極めて柔軟かつ迅速に動作させることを可能にしました。いま、これらのマルチタレント・ロボットは単なるエンターテナーではありません。その技術は工場や高齢者介護などで活用されています。さらに、自社開発のモーターと減速機は、外国企業の市場支配を打ち破りました。

浜江にはこうしたテクノロジーの成功例が数多くあります。Deep PrincipleのAIシステムは倉庫ロボットの仕分け速度を3倍に向上し、Supconと共同開発したAI交通ボットは浜江の街頭に展開されており、交通をスムーズに誘導するとともに、違反者には丁寧に注意喚起を行っています。浜江には200社を超える大手AI・ソフトウエア企業が拠点を置いており、AIチップから現実世界のアプリまでを網羅する総合的な産業チェーンが形成されています。具現化された人工知能ロボットの街には100社を超える関連企業が集まり、テスト拠点では研究室でのアイデアが、すぐに実際の製品になっています。

今年の最初の3四半期で、浜江区の工業生産は11.3%増加し、3四半期連続で2ケタ成長を記録しました。これは主に、同区に拠点を置くAIの有力企業の活躍によるものです。

▽文化輸出が中国のストーリーを世界に広める

スマートロボットが浜江区の「筋肉」だとすれば、「新たな3つの文化輸出」は同区の「魅力による攻勢」です。

NetEase GamesのNaraka: Bladepoint（ナラカ：ブレードポイント）は、伝統的な中国の美と自社技術を融合し、ダイナミックな竹林の光とリアルな武術の動きを特徴としています。このゲームは全世界で2000万コピー超を売り上げ、数百万の海外プレーヤーがオンラインで動きを学び、その構成に夢中になっています。東洋の武術文化が、デジタルのマジックによってまたたく間に広がっています。

Hangzhou Nanpai Investment Management Co., Ltdが制作したLegend of Zanghai（蔵海伝、オンライン小説が原作）は190カ国でリリースされ、23カ国でチャートの首位を獲得しました。ほぞ継ぎや影絵といった伝統工芸が海外の人々を魅了しました。同社の広報担当者は「文化輸出とは感情を通してつながることです。私たちは、中国の物語を東洋のやり方で伝えています」と述べました

こうしたヒット作の背後には、China Internet Writers Village（中国インターネット作家村）があります。325人の有名な作家がここに住み、300以上の人気作品がIP開発と譲渡の迅速なプロセスを経て映画やゲームなどになり、1億6000万人以上の海外の読者に届いています。

浜江区は資金調達に苦しむ小規模なクリエーティブ企業の悩みを解消するため、5億元の基金と文化創造インセンティブによる支援を行っています。杭州市浜江区人民政府新聞弁公室によると、同区における今年上半期の文化輸出は523億5000万元の収益と5億5000万米ドルの輸出額に達し、杭州での最高額を記録しました。

▽人材を引き付ける力がストレスのない夢の追求を可能に

浜江区の成功は、一言で言うと人材のおかげです。同区の平均年齢はわずか33.5歳であり、50万人以上の人材を抱え、浙江省全体のわずか0.1%にも満たない面積に、省全体の人材の3%を擁しています。

浜江区の人材育成策は他に類を見ません。優秀な海外人材には最大2000万元の起業資金が提供され、16年間で1100件以上の人材プロジェクト（上場企業9社が誕生）が実現しました。さらに、今年の優遇策改善により、資金規模は1億元から10億元に増額されました。

浜江区ではワークライフバランスが広く実現しています。同区の幼稚園は勤務時間に合わせて夕食や放課後保育を提供し、高齢者デイケアセンターは高齢家族の世話を行います。さらに「隣人がビジネスパートナー」という環境により、産業連携のために遠方に出張する必要がありません。コンピューティングパワーとデータへの十分な投資に支えられ、現地の人材は夢の追求に全力で取り組むことができます。

Najing Science and TechnologyのCEOであるGong Yonqxing氏は、身をもってこのことを知っています。同社は数千万もの支援を受け、そして政府は同氏のチームの子供たちの学校入学を決定しました。同氏は「ここでは、何の障害もなく、私たちの全エネルギーをイノベーションと研究に注ぐことができます」と述べました。

Unitreeのロボットが世界中で注目を集め、Narakaが海外のゲーマーを魅了し、才能ある人々の夢が花開くなど、浜江は新たな質の高い生産力の無限の可能性を世界に示しています。マスク氏の「素晴らしい」というコメントはロボットチームだけに向けたものではありません。それは浜江のイノベーション、チームワーク、限界を打ち破る素晴らしいストーリーへのスタンディングオベーションなのです。

