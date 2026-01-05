こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住信SBIネット銀行、2026年 オリコン顧客満足度Ⓡランキング銀行カードローンで７年連続総合１位を獲得
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）が提供するカードローンが、2026年１月５日（月）にオリコン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小池 恒）が発表した「2026年 オリコン顧客満足度Ⓡランキング 銀行カードローン」において、７年連続総合評価１位を獲得しました。
住信SBIネット銀行の「カードローン」の商品性のみならず、「申込み手続き」や「返済のしやすさ」、「サポートサービス」など、すべての評価項目においてご評価いただき、全国92金融機関の中で１位の評価を得ました。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
住信SBIネット銀行「カードローン」とは
魅力的な金利水準・手数料をはじめ、スマホアプリで完結できる申込〜返済など、利便性の
高さが特徴です。
商品詳細は、カードローンのWEBサイト（https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/card-loan/）をご確認ください。
「オリコン顧客満足度Ⓡランキング 銀行カードローン」 調査概要
当ランキングは、株式会社oricon MEが銀行カードローンを提供する92社の中から、過去５年以内に銀行カードローンまたは代替するアプリなどのカードレスローンを利用し、返済中もしくは返済が完了した20歳以上69歳までの男女を対象に調査をした結果に基づいたものです。
調査主体：株式会社oricon ME
調査手法：インターネット調査
調査回答者数：8,152人
調査企業（サービス）数：92
対象企業の定義：以下すべての条件を満たす企業
１) 金融庁に登録されている銀行
２) 契約した貸出枠の範囲で繰り返し借り入れができる無担保ローンサービスを取扱う
３) 発行するカードまたは代替するアプリなどを利用して融資業務をおこなう
調査期間：
2025/９/５（金）〜 2025/９/26（金）
2024/８/５（月）〜 2024/８/19（月）
2023/８/10（木）〜 2023/８/29（火）
調査対象者：20歳以上69歳までの男女で、過去５年以内に銀行カードローンまたは代替するアプリなどのカードレスローンを利用し、返済中もしくは返済が完了したかた
調査概要に関する詳細は、WEBサイト（https://life.oricon.co.jp/rank-card-loan/）をご確認ください。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
以上
