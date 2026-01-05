医薬品総合商社であり、まちづくり事業を展開する岩渕薬品株式会社(代表取締役社長：岩渕 琢磨、本社：千葉県四街道市、以下「当社」といいます。)は、2025年10月1日より本社に「ウェルビーイング自販機」を試験的に設置し、社員が日常的に健康的な飲み物を選ぶと同時に、地域貢献に参加できる新しい仕組みを開始いたします。





下記URLから紹介動画をご覧いただけます。

紹介動画はこちら： https://youtube.com/shorts/bcgLbbA_QD8





左から岩渕薬品株式会社 代表取締役社長 岩渕 琢磨 有限会社トウチク 代表取締役 都築 則彦氏

設置後初めての購入





【「ウェルビーイング自販機」の特徴】

「社員の健康」と「社会貢献」を同時に実現するこの自販機は、当社が大切にしている価値観を具現化するシンボル的な存在となり得ると考えております。会社からの押し付けではない、「選ぶことから始める」という主体性を尊重するアプローチは、当社の姿勢を示すものかと思います。





・商品は1本100円で購入可能

・押すボタンによって寄付先が変わる仕組み

・対象商品は栄養価に優れた健康飲料も取り揃え、社員の健康に繋がる

・社員は日常の選択を通じて、自然に社会参加が可能





まさに「選ぶことから始める社会参加」を実現する、これまでにない寄付インフラとなります。





寄付先を見ながら購入する従業員





【寄付先団体】

寄付先は、これまで岩渕薬品が支援・協働してきた以下の3団体です。





・一般社団法人Spiceによる「ちばユースセンターPRISM」(地域のこども・若者支援活動）

・NPO法人フェスのまち蘇我による「蘇我フェス」(フェスを活用した地域活性化)

・NPO法人おりがみによる「パラ旅応援団」(障がい者支援)





本取組は有限会社トウチク 明治千城宅配センターの協力により実現しました。









【社員の健康にも寄り添う新たな取組】

本自動販売機の導入は、地域貢献だけでなく、社員の健康を支える“健康投資”でもあります。

厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査」では、日本人のカルシウム摂取量が推奨量を下回る状況が続いています。

そこで自販機では、カルシウム・タンパク質を補える乳製品や、血圧・血糖値に配慮した機能性表示食品、GABA配合ドリンクなど、日常の困りごとに寄り添う健康飲料を揃えました。

また当社では、自社開発の健康アプリ「with LEAF(R)」により、社員が歩数や健康診断結果を手軽に確認し、日々の健康管理を習慣化できる環境づくりを進めています。

当社は健康経営を推進しており、この「ウェルビーイング自販機」は、社員の健康支援と社会貢献を同時に実感できる新たな福利厚生です。





＜参考情報＞ 厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査」：

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45540.html









【広がるウェルビーイングの重要性】

人口減少や地域コミュニティの希薄化が進む中、企業には「健康経営」「ウェルビーイング経営」を通じて、社員の健康と地域とのつながりを育む環境づくりが求められています。

当社が実施した社会貢献に関する社内調査では、取組への賛同が多い一方で、「情報をもっと知りたい」「気軽に参加したい」という声が寄せられました。また、働くことへの満足度と、社会貢献の認知度・参加意欲には強い相関があることも明らかになりました。





社会貢献活動や満足度に関する社内調査 ※対象者、本社勤務の従業員160名(回答数：93名) 期間：25年8月29日～25年9月3日





さらに、ウェルビーイング自販機設置後に行った社内調査では、「地域貢献に参加できている実感がある」「健康に良く価格が手頃で良い」といった肯定的な声が多数寄せられ、社員の行動変容や満足度向上につながっていることが期待されています。

こうした背景から、社員が寄付先を自ら選べる本ウェルビーイング自販機は、参加意欲や認知度を高め、「社会貢献に参加している」実感を育むことで、働きがいの向上にもつながることが期待されます。









【今後の展望】

今回の導入は本社での試験運用として開始します。今後は効果を検証しながら、社員が地域との関わりをより身近に感じられる仕組みとして改善を重ね、心と体の健康に加え、地域とのつながりを含めた総合的なウェルビーイングの実現へとつなげてまいります。

岩渕薬品は、創業110年以上にわたり地域の健康を支えてきました。これからは「恩返しの100年」として、地域への貢献と社員の健康づくりを両立させ、持続可能な社会とまちづくりに取り組んでまいります。





＜代表取締役社長・岩渕琢磨 コメント＞

このウェルビーイング自販機を通じて、地域で活躍する若者や起業家の方々が、どのような思いで社会課題に向き合っているのかを、社員や来訪者の皆さまに知っていただくきっかけになればと考えています。また、当社のまちづくり事業がどのようなパートナーと協働し、地域の課題解決に取り組んでいるのかもお伝えできる機会になると期待しています。

さらに、牛乳をはじめとした健康づくりに役立つ飲料を、会社の補助で手頃に購入いただける健康経営の施策でもあります。自分の健康のための一杯が、地域で活動する団体への寄付につながり、一人ひとりが“共感する支援先を自分で選べる”仕組みでもあります。

この自販機を多く活用いただくことで、社員の皆さんの健康増進と地域の活性化の両方につながっていくことを心から楽しみにしています。









【会社概要】

名称 ： 岩渕薬品株式会社

代表者： 代表取締役社長 岩渕 琢磨

所在地： 〒284-0033 千葉県四街道市鷹の台一丁目5番

URL ： https://www.iwabuchi-net.co.jp/