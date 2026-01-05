ＪＦＥシステムズ株式会社(東証スタンダード市場 4832、本社：東京都港区、代表取締役社長：大木 哲夫、以下 当社)は、当社コーポレートサイト( https://www.jfe-systems.com/ )が、日興アイ・アール株式会社「2025年度 全上場企業ホームページ充実度ランキング」の総合部門・スタンダード市場部門の2部門において「最優秀サイト」を受賞したことをお知らせします。





2025年度 全上場企業ホームページ充実度ランキング 総合部門 最優秀サイト





当社は、全上場企業3,937社のうち、上位201社に贈られる「総合部門 最優秀サイト」を受賞しました。また、スタンダード市場部門においても、上位20社が選ばれる「最優秀サイト」を受賞しました。

当社コーポレートサイトは、総合部門で19年連続受賞、「最優秀サイト」の受賞は5年連続となります。









■「全上場企業ホームページ充実度ランキング」について

本ランキングは、日興アイ・アール株式会社が、全上場企業のホームページにおける情報開示の充実度調査と、企業の情報開示に対する意識醸成の促進を目的に発表されています。

評価は、「分かりやすさ」「使いやすさ」「情報の多さ」の3つの視点から設定された客観的な168の評価項目に加え、2025年度は、理念・方針等の掲載、IR 関連情報、グローバルサイトに関する項目等が新たに追加されました。





・全上場企業ホームページ充実度ランキング(日興アイ・アール株式会社)

https://www.nikkoir.co.jp/rank/rank.html





当社は、今後もステークホルダーの皆様への情報発信の場として、迅速かつわかりやすいコーポレートサイトの充実に努めてまいります。









【ＪＦＥシステムズ株式会社について】 https://www.jfe-systems.com/

鉄鋼業界におけるシステム構築・運用で培った企画・構想力と技術力を活かし、多彩なサービスをお客様に提供しています。製造業をはじめ、流通・通信などあらゆる分野のお客様に向けて、システムインテグレーション、アウトソーシング、コンサルティング、独自のパッケージ製品および、ERPを中核にさまざまな製品を組み合わせた複合ソリューションの提供など、幅広いビジネスを展開しています。