³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¹©Ë¼(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹Âô °ìÃË¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É3815)¤Ï¡¢Àê¤¤¤ÈÎø°¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·´¶³Ð¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡Ö¥¹¥¥Ô¥Á¥å¡×¤ÎSeason2ËÜÊÔÂè1ÏÃ¤ò2026Ç¯1·î5Æü(·î)¤è¤êYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¹¥¥Ô¥Á¥å¸ø¼°¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Season1¤Ç¤Ï¡¢Àê¤¤¤ÈÎø°¦¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÂ³ÊÔ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢Season2¤Ç¤ÏÉñÂæ¤òÆá¿Ü¤Ë°Ü¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÃË½÷7Ì¾(ÃËÀ4Ì¾¡¢½÷À3Ì¾)¤¬À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ê¥¾¥Êー¥ìÆá¿Ü¤Ë½¸·ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÎø°¦¤Î²ÝÂê¤ä¥È¥é¥¦¥Þ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Àê¤¤»Õ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Î¤â¤ÈËÜÊª¤ÎÎø¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¿¼¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ÈÀê¤¤¤Ë¤è¤ë±¿Ì¿Åª¤ÊÆ³¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Îø°¦¤ËÇº¤àÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ËÍ¦µ¤¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë3Æü´Ö¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¢£Season1¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
Season2¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢²áµî¤ÎÎø°¦¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿ÃË½÷¤Î"Îø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸"¡£³ØÎò¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÈà½÷¤Î¿Æ¤«¤éÌÔÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¡¢¸µ¥«¥Î¤«¤é¤ÎDVÈï³²¡¢Îø°¦¤¬Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤¤Çº¤ß¡¢¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë´¶³Ð¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê-¡£¸½Âå¤ÎÎø°¦¤Ë¤ª¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê½ý¤ä¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢Àê¤¤»Õ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙËÜµ¤¤ÎÎø¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£Àê¤¤»Õ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½ý¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤É¤¦´ó¤êÅº¤¤¡¢ËÜÊª¤ÎÎø¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤Î¤«¡£¤è¤ê¿¼¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ"Îø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸"¤Î½Ö´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Season2¤Î¸«¤É¤³¤í(Îø¤òÆ°¤«¤¹3¤Ä¤Î»Å³Ý¤±)
1. Àê¤¤»Õ¤¬¡È´°Á´È¼Áö¡É¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー
Season2¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦´ÕÄê¤Î¼ÂÀÓ¤È¿Í´ÖÀ¤ò´ð½à¤Ë¸·Áª¤·¤¿8Ì¾¤ÎÀê¤¤»Õ¤¬»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÀìÂ°¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢¡ÖÁêÀ¿ÇÃÇ¡×¡ÖÎø°¦¤Î¥¯¥»¤ÎÉ³²ò¤¡×¡Ö´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¡×¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÇØÃæ²¡¤·¡×¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÎø¤Î¹ÔÊý¤òÆ³¤¤Þ¤¹¡£
Àê½Ñ¤âÎî»ë¡¦À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¦¥¿¥í¥Ã¥È¡¦À«Ì¾È½ÃÇ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¡£Ã±¤Ê¤ë½õ¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¿´¤Î±ü¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢ËÜÊª¤ÎÊÑ²½¤òÂ¥¤¹¡Ö¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡×¤È¤·¤Æ¿¼²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. ÉñÂæ¤Ï¥ê¥¾¥Êー¥ìÆá¿Ü
Season2¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Æá¿Ü¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ËÊú¤«¤ì¤¿¡Ö¥ê¥¾¥Êー¥ìÆá¿Ü¡×¡£¡È¥¢¥°¥ê¥Äー¥ê¥º¥â¥ê¥¾ー¥È¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¿´¤ò²òÊü¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜ²»¤ä´¶¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¸½Âå¤ÎÎø°¦²ÝÂê¤ËÆ§¤ß¹þ¤à»²²Ã¼Ô7Ì¾¤Î¥ê¥¢¥ë
Season2¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø°¦²ÝÂê¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ØÎò¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö²áµî¤ÎÎø°¦¥È¥é¥¦¥Þ¡×¡ÖDV·Ð¸³¡×¡ÖÆ±¤¸¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Çº¤ß¡×¤Ê¤É¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¥Æー¥Þ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÎø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÝ¤µ¡É¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤«¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¥Ô¥Á¥å¤Î3Æü´Ö
½éÂÐÌÌ¤Î7Ì¾¤ÈÀê¤¤»Õ¤¬¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢ÁêÀ¿ÇÃÇ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È(DAY1)¡£Àê¤¤¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥Ú¥¢¥Çー¥È¤ÇÁÛ¤¤¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤(DAY2)¡¢ºÇ¸å¤ÎÀê¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¹ðÇò¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹(DAY3)¡£
¢£Àê¤¤»Õ¤Ë¤è¤ë±¿Ì¿Åª¤ÊÎø°¦¥µ¥Ýー¥È
Îø¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Îø°¦´ÕÄê¤Î¼ÂÀÓ¤È¿Í´ÖÀ¤ò´ð½à¤Ë¸·Áª¤·¤¿7Ì¾¤Î¼ÂÎÏÇÉÀê¤¤»Õ¤¿¤Á¡£¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÀê½Ñ¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ê¡¢Îø°¦ÁêÃÌ¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀìÂ°¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢ÁêÀ¿ÇÃÇ¤ä´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢Îø°¦½é¿´¼Ô¤¿¤Á¤Î¡Ö¤â¤¦°ìÊâ¡×¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤ÊÀê½Ñ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ëÂ¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡Û
²ÖÑÛÀèÀ¸¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ÎÎ¾Êý¤Ç½Ð±é¡£
¡Ú½Ð±éÀê¤¤»Õ¡Û
¡¦²ÖÑÛ(¤«¤ê¤ó)
¡¡-¥ªー¥éÆ©»ë¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¡¢À«Ì¾È½ÃÇ
¡¡(¢¨¥²¥¹¥È¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é)
¡¦JUNO(¥æ¥Î)
¡¡- Â¿³ÑÅªÁí¹çÀê½Ñ
¡¦¤æ¤á¤Î¿´¡¹(¤æ¤á¤Î¤³¤³)
¡¡- Îî»ë¡¢¥¿¥í¥Ã¥È
¡¦mukulu(¥à¥¯¥ë)
¡¡- ¼é¸îÅ·»È¡¢À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢¥ª¥é¥¯¥ë¥«ー¥É
¡¦½Ð±À¤ÎÊì¡¦¹¥Úç(¤¤¤º¤â¤Î¤Ï¤Ï¡¦¤³¤¦¤¢¤ó)
¡¡- ¶¯À©±ï·ë¤Ó¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¡¢¥¿¥í¥Ã¥È
¡¦ÉÙ»ÎÀîÊËº½(¤Õ¤¸¤«¤ï ¤ß¤µ)
¡¡- ¥ªー¥éÆ©»ë¡¢Îî»ë
¡¦¾®¾¾¹§¾´(¤³¤Þ¤Ä ¤¿¤«¤¢¤)
¡¡- ¥¿¥í¥Ã¥È
¡¦christy. (¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£)
¡¡-¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ø¿ô
¢£Îø¤òÃµ¤·¤ËÍè¤¿7Ì¾¤ÎÃË½÷
¤½¤ì¤¾¤ìÎø°¦¤Î½ý¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤¿ÃË½÷7Ì¾¤¬»²²Ã¡£¡ÖÎø°¦¤Ø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¡×¤È¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤Ë¤è¤ë²½³ØÈ¿±þ¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢²ñ¼Ò°÷¡¢·Ý¿Í¡¢ÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿¦¶È¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä½Ð±é¼Ô¤ò¸·Áª¡£°Û¤Ê¤ëÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä7Ì¾¤¬¥ê¥¾¥Êー¥ìÆá¿Ü¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Í½ÁÛ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ËÜÊª¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½÷À»²²Ã¼Ô¡Û
¡¦¤¢¤(33ºÐ¡¦²ñ¼Ò°÷)
¡¦¤µ¤ä(27ºÐ¡¦¥â¥Ç¥ë)
¡¦¤Ê¤Ê¤ß(27ºÐ¡¦½÷Í¥/¥¿¥ì¥ó¥È)
¡ÚÃËÀ»²²Ã¼Ô¡Û
¡¦¤¢¤ä¤È(24ºÐ¡¦²ñ¼Ò°÷)
¡¦¤Ê¤ë¤È(27ºÐ¡¦¾ÃËÉ»Î)
¡¦¤·¤ç¤¦(33ºÐ¡¦·Ý¿Í)
¡¦¤æ¤¦¤(30ºÐ¡¦ÇÐÍ¥)
¢£Îø¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤ë¥¹¥¿¥¸¥ªMC¡¦¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥²¥¹¥È
¥²¥¹¥È¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー
¡ÚMC¡Û
¡¦¤«¤¬²°(·Ý¿Í)
Season2¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤¬²°¡×¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¤È¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë¾È¤é¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò¤«¤¬²°¥³¥á¥ó¥È¡Ó
ÉáÄÌ¤ËÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÇÃË½÷7Ì¾¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤Ç7Ì¾¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀê¤¤»Õ¤¬¤Ä¤¯¤ÎÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡ª3Æü´Ö¤ÇÎø¤ò¼Â¤é¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¤±¤ÉÀê¤¤»Õ¤È¤ÎÁêÃÌ¥¿¥¤¥à¤Ç¤µ¤é¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤ê¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÌÌÇò¤¤¡ª
¡Ú¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥²¥¹¥È¡Û
¡¦²ÖÑÛ(Àê¤¤»Õ)
¡¦ÎÓ¤æ¤á(Îø¥ê¥¢½Ð±é¥¿¥ì¥ó¥È)
¡¦¹â¶¶¤«¤Î(Îø¥ê¥¢½Ð±é¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë
¡¦¹ÂÉô¤Ò¤«¤ë(¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー)
¡¦¤¢¤ß¤Á¡£(¥¢¥¤¥É¥ë)
¡ÒÎÓ¤æ¤á¥³¥á¥ó¥È¡Ó
¥·ー¥º¥ó1¤Ç¡ÖÎø°¦¡ßÀê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤é°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²áµî¤äÎø°¦´Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤Çº£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£Îø¤ÎÉñÂæ¡Ö¥ê¥¾¥Êー¥ìÆá¿Ü¡×
Season2¤Î¥á¥¤¥óÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÄ®¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ê¥¾¥Êー¥ìÆá¿Ü¡£¡Ö¥¢¥°¥ê¥Äー¥ê¥º¥â¥ê¥¾ー¥È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÇÀºî¶È¤ä¼«Á³¤Ë¿Æ¤·¤àÂÚºßÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¿®³«»ÏÆü
¡ÚÈÖÁÈÌ¾¡Û
¥¹¥¥Ô¥Á¥åSeason2
¡ÚÇÛ¿®³«»ÏÆü¡Û
2026Ç¯1·î5Æü(·î)
¡ÚÇÛ¿®Àè¡Û
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¹¥¥Ô¥Á¥å¸ø¼°¡×
¡ÚÍ½¹ðÇÛ¿®Æ°²è¡Û
https://www.youtube.com/watch?v=v4PxG8VeP9w
¡ÚÈÖÁÈLP¡Û
https://sukipichu.com/season2/
¡Ú¸ø¼° SNS¡Û
¡¦YouTube¡¡¡§ https://www.youtube.com/@sukipichu
¡¦X¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://x.com/sukipichu_x
¡¦Instagram¡§ https://www.instagram.com/sukipichu_official/
¡¦TikTok¡¡ ¡§ https://www.tiktok.com/@sukipichu_official
¢£¡Ö¥¹¥¥Ô¥Á¥å¡×¸ø¼°¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
ÈÖÁÈ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÎÈÎÇä¤â³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§ https://shop.sukipichu.com/products/sticker01
¢£²ñ¼Ò¾ðÊó
Åö¼Ò¤Ï1997Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢Àê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÄ¹Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Î¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¡¢Àê¤¤¤ÎÎÏ¤ÇÎø°¦¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÁ´¤¯¿·¤·¤¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤ÎÀ©ºî¤ËÄ©Àï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤ò¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀË¤«¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿·¤¿¤ÊÎø°¦´Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÎø°¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»Ô¾ì¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¹©Ë¼
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ä¹Âô °ìÃË
½êºßÃÏ¡§ ¢©106-0032¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ7-15-9
¡¡¡¡¡¡¡¡ ½»Í§ÉÔÆ°»ºÏ»ËÜÌÚ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー9³¬
ÀßÎ©¡¡¡§ 1997Ç¯10·î
URL¡¡ ¡§ https://www.mkb.ne.jp/