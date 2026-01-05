ガバナンス強化が需要を押し上げる新興プロフェッショナル市場――CAGR5.9％で拡大する世界ボードアドバイザリーサービス
ボードアドバイザリーサービスとは、企業の取締役会（ボード）に対して戦略的助言、ガバナンス強化、リスクマネジメント、人材構成の最適化などを専門的に支援するサービスである。近年の企業経営環境は複雑性と不確実性を増しており、ESG対応、デジタル化、地政学リスクへの即応、社外取締役の機能強化などが求められている。このような中で、取締役会の意思決定の質とスピードは、企業価値の根幹を左右する要素となっている。ボードアドバイザリーは、第三者の専門的知見をもとに取締役会の構成・運営・機能を最適化し、経営陣の意思決定を支援するものであり、単なるコンサルティングではなく、企業の「持続的統治力」そのものを強化するインフラとして位置づけられている。
市場における需要の高まりは、企業の経営課題が取締役会レベルへとシフトしていることを如実に示している。従来は社内で完結していた経営判断も、今や投資家、ステークホルダー、社会的責任を意識した「透明で説明可能な意思決定プロセス」が必要不可欠となっている。特に上場企業やグローバル展開を進める企業においては、社外取締役の独立性確保、多様性あるボード構成、リスクシナリオへの対応力など、多面的な期待が寄せられている。このような状況下、ボードアドバイザリーサービスは、単なる年次レビューや制度運用支援にとどまらず、経営の「思考パートナー」として、継続的な需要を生み出している。市場規模も急速に拡大しつつあり、法改正・制度強化のたびにその裾野は広がり続けている。
この業界では、戦略コンサルティングファーム、法律事務所、ガバナンス専門機関、会計事務所、さらには人材エージェンシーなど多様なプレイヤーが参入しているのが特徴である。企業規模としては、世界的なファームから中小規模のブティック型アドバイザーまで幅広く、顧客ニーズや業界特性に応じて専門領域を特化している。たとえば、製造業向けに特化したリスクガバナンス支援、IT企業向けの取締役会デジタル化支援、あるいはスタートアップ企業向けの社外取締役スカウティングなど、個別最適化されたサービスが主流となっている。大手企業は国際規制やESGへの対応を背景に、継続的な契約モデルでサービスを導入する傾向が強く、一方で中堅企業ではIPOやM&A準備段階におけるスポットニーズが中心となっている。したがって、この業界は“多様な提供モデルと高付加価値化”が同時進行する、動的で成長性の高い市場である。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ボードアドバイザリーサービス市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/566942/board-advisory-service）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.9%で、2031年までにグローバルボードアドバイザリーサービス市場規模は27.6億米ドルに達すると予測されている。
図. ボードアドバイザリーサービス世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338365&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338365&id=bodyimage2】
図. 世界のボードアドバイザリーサービス市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
