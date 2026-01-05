食品用高周波乾燥機の世界市場2026年、グローバル市場規模（100Kw以下、100Kw～200Kw、200Kw以上）・分析レポートを発表
2026年1月5日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「食品用高周波乾燥機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、食品用高周波乾燥機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査によると、世界の食品用高周波乾燥機市場規模は2024年時点で2億5900万米ドルと評価されています。
食品加工分野における高品質化や生産効率向上への要求を背景に、市場は着実な拡大を続けており、2031年には4億1500万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は7.0パーセントであり、食品加工機械分野の中でも比較的高い成長性を示しています。本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策動向を踏まえ、競争構造、地域経済、供給網の安定性への影響についても分析しています。
________________________________________
技術概要と乾燥原理
食品用高周波乾燥機は、電磁エネルギーを利用して食品内部から加熱し、水分を除去する乾燥装置です。
この方式は誘電加熱とも呼ばれ、高周波エネルギーが食品内部まで浸透し、水分子などの双極子分子を振動させて熱を発生させます。
その結果、水分が効率的に蒸発し、均一で安定した乾燥が可能となります。特に焼成工程においては、乾燥ムラを抑え、品質が均一な製品を安定的に生産できる点が大きな特長です。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界市場を対象とした包括的かつ詳細な分析資料です。
メーカー別、地域別、国別、高周波出力別、用途別に定量分析と定性分析を組み合わせ、市場構造と将来動向を明らかにしています。
市場環境が常に変化する中で、競争状況、需給動向、需要構造の変化をもたらす要因についても多角的に検討されています。また、主要企業の製品事例や2025年時点における市場シェア推計も提示されています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
本調査では、2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。
これらの指標は地域別および国別、さらに高周波出力別、用途別に整理されており、設備投資計画や生産能力拡張を検討する際の重要な基礎資料となります。
________________________________________
調査目的と競争環境
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、食品用高周波乾燥機の成長可能性を評価すること、製品別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
これにより、食品機械メーカーや関連事業者は市場環境を的確に把握できます。
________________________________________
主要企業の動向
本市場には、Monga Strayfield、RF Systems、Stalam、Radio Frequency、Thermex Thermatron、Foshan Jiyuan High Frequency Equipment、Sairemなどの企業が参入しています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向が整理されており、市場における競争構造を理解するための重要な情報が提供されています。
________________________________________
