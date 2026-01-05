AsiaNet 201344 （0001）

【盤錦（中国）2026年1月5日新華社＝共同通信JBN】「遼寧の極上な味」－2025年Northeast Asia Culinary Culture Exchange Week & Liaohe Estuary Gourmet Festival（北東アジア料理文化交流週間・遼河河口グルメフェスティバル）の開幕式が12月24日、盤錦市で開催されました。1週間にわたる本イベントは、北東アジアの多様な味覚を紹介し、盤錦の代表的な料理を満喫できる体験を提供するとともに、無形文化遺産である調理技術を紹介することで、北東アジア食文化の相互理解を促進し、遼寧省における食文化の伝統が持つ固有の魅力を強調することに重点を置いています。

交流週間では、厳選された3つの中核展示ゾーンが設定されると同時に複数のテーマ別アクティビティーが開催され、伝統の保護と革新のバランスをとりつつ、中国と世界の影響を融合させた食文化のプラットフォームが創出されています。Northeast Asia Cuisine Exhibition Zone（東北アジア料理展示ゾーン）とPanjin Signature Ingredients Zone（盤錦特産食材ゾーン）では、盤錦米、アルカリ土壌トマト、ミルクシスルなどの高級地元産品に加え、漬物やシラカバの樹液といったエキゾチックな味覚も紹介されています。一方、Interactive Culinary Zone（双方向料理ゾーン）ではLiaohe Estuary Fishermen's Cuisine（遼河河口漁民料理）など遼寧省の無形文化遺産である料理の調理技法を実演し、来場者は多様な食文化のすべてをその場で体験することができます。

開幕式では、"Exquisite Flavors of Liaoning" Culinary and Scenic Culture Stamp Exhibition and the "Rhythms of the Liaohe Estuary · Artistic Tribute to Panjin" Fine Art Exhibition（「遼寧の極上な味」食と風景文化切手展・「遼河河口のリズム・盤錦への芸術的トリビュート」美術展が同時公開されました。遼寧の有名な史跡や代表的な料理を描いた合計59点のフレーム切手と厳選された美術作品36点が、遼寧の文化遺産と地域的特色を多角的な視点から紹介しています。

このイベントは、料理を媒体に使いながら北東アジア全域の食資源を高度に一体化しています。これは一般に向けた「遼寧の極上な味」というサービスブランドならびに遼寧料理ブランドの発展を支援して「料理＋観光＋消費」の統合的成長を促進するだけでなく、遼寧省の国際的な認知度をさらに高め、地域の経済と貿易の協力を推進し、同省の質の高い経済社会発展に新たな勢いを注入するものです。

このイベントは、Information Office of the People's Government of Liaoning Province（遼寧省人民政府新聞弁公室）、Liaoning Provincial Department of Culture and Tourism（遼寧省文化観光局）、Foreign Affairs Office of the People's Government of Liaoning Province（遼寧省人民政府外事弁公室）、People's Government of Panjin Municipality（盤錦市人民政府）、Xinhua News Agency's News & Information Center（新華社通信ニュース情報センター）の共催により開催されています。さらに、Information Office of the People's Government of Panjin Municipality（盤錦市人民政府新聞弁公室）、 Bureau of Culture, Tourism, Radio and Television of Panjin（盤錦市文化観光ラジオテレビ局）、Foreign Affairs Office of the People's Government of Panjin Municipality（盤錦市人民政府外事弁公室）、People's Government of Xinglongtai District, Panjin City（盤錦市興隆台区人民政府）、Liaoning Sub-Center, Xinhua News Agency News & Information Center（新華社通信ニュース情報センター遼寧支局）、Panjin Liaohe Art Museum（盤錦遼河美術館）、Panjin Liaohe Folk Culture Museum（盤錦遼河民俗文化博物館）が企画・運営を行い、China Post Group Corporation Limited Liaoning Branch（中国郵政集団遼寧支所）が支援しています。

ソース：Xinhua News Agency News & Information Center