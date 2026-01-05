こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
情熱価格「秒でどこでもTKG!?卵かけ風ご飯のたれ」が「2025年日経優秀製品・サービス賞」トレンド部門賞を受賞
株式会社ドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」より発売中の「秒でどこでもTKG！？卵かけ風ご飯のたれ」が、この度「2025年日経優秀製品・サービス賞」において、トレンド部門賞を受賞いたしました。PPIHグループの製品・サービスが本賞を受賞するのは、創業以来初めてとなります。
また、受賞した商品に加えて、2026年1月1日より、新フレーバー「Wたまごソース」と「韓国風仕立て」の2種を、全国のドン・キホーテ系列店舗にて販売中です。
■「日経優秀製品・サービス賞」とは
日本経済新聞社が毎年1回、特に優れた新製品・新サービスを表彰するもので、今回で44回目を迎えます。ノミネートは公募によらず、日本経済新聞社が独自に候補となる製品・サービスを選定します。
2025年日経優秀製品・サービス賞 特設サイト
https://www.nikkei.com/edit/news/special/newpro/2025/
■ 受賞商品：「秒でどこでもTKG！？卵かけ風ご飯のたれ」
醤油たれと卵ソースを一つの容器に詰め、パキッと割るだけで手軽に“卵かけ風ご飯“が楽しめる商品です。
★「卵なしで、いつものご飯を卵かけご飯（TKG）の風味にできる」という、シンプルかつ革新的なコンセプトが驚きと利便性を提供しました。
★ 公式TikTokアカウントでの投稿が、公開から約2か月で1,100万回以上再生を突破。若年層やインバウンドのお客様から「手軽で面白い日本のお土産・グルメ」として大きな話題を創出しました。
★常温保存・持ち運びが可能なため、ご家庭だけでなく、お弁当やキャンプ、さらには海外への持ち出しなど、時間や場所を選ばず「TKG」を楽しめる新しい食スタイルを提案しました。
■受賞商品概要
・商品名：秒でどこでもTKG！？卵かけ風ご飯のたれ
・内容量：144g（18g×8個)
・価格：599円（税込647円）
※価格や取り扱い有無は店舗により異なる場合がございます。
・商品ページ： https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=4739
■新商品概要
・商品名：秒でどこでもTKG！？卵かけ風ご飯のたれ（Wたまごソース）
・内容量：160g（20g×8個)
・価格：599円（税込647円）
※価格や取り扱い有無は店舗により異なる場合がございます。
・商品ページ： https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5153
“たまご好き”に捧げる、より濃厚な味わい。かつおぶしエキスや醤油で味付けした卵ソースは、ご飯だけでなく料理のアレンジにも活用いただけます。
・商品名：秒でどこでもTKG！？卵かけ風ご飯のたれ（韓国風仕立て）
・内容量：112g（14g×8個)
・価格：599円（税込647円）
※価格や取り扱い有無は店舗により異なる場合がございます。
・商品ページ： https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5152
醤油たれにごま油風味をプラス。卵かけご飯をまるで韓国海苔と一緒に楽しむような、食欲をそそる味わいに仕上げました。
これからも、ブランドメッセージである「ドンドン驚キ」のもと、国内外のお客様に驚きとワクワクを提供できる商品開発に邁進してまいります。
■ドン・キホーテのオリジナルブランド『情熱価格』
2009年10月に誕生したドン・キホーテのオリジナルブランド『情熱価格』は、2021年2月に、自社完結で開発するブランド、つまり自社の所有物としての“プライベートブランド”ではなく、お客さまと一緒に商品をつくる“ピープルブランド”と定義してリニューアル。食品・日用品・家電・衣料品など多岐にわたるカテゴリで合計約3000点の商品を発売しています。
「情熱価格」HP https://www.donki.com/j-kakaku/
■商品へのご意見は『マジボイス』へ
“みんなの声で、ぜんぶが変わる！？”オリジナル電子マネー『majica（マジカ）』の公式アプリ内に、2023年11月からスタートした『マジボイス』。お店の設備やサービス、商品へのダメ出しほか、お客さまのマジなご意見やご要望をもとに、一緒に変えていく新サービスです。
「マジボイス」サイトhttps://www.majica-net.com/majivoice/
※掲載載反映までは時間がかかる場合があります。
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
ドン・キホーテ公式サイト
https://www.donki.com
情熱価格
https://www.donki.com/j-kakaku/
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
