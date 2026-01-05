産業用メディアコンバータ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.90％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、産業用メディアコンバータに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「産業用メディアコンバータレポート」では現代のネットワークインフラにおける産業用メディアコンバーターの戦略的役割、ならびに運用継続性とアップグレード経路への影響を明確にするほか、産業用メディアコンバータの需要を差別化する製品タイプ、データレート、アプリケーション、業界を明確化する、深いセグメンテーションに基づく洞察などを提供します。
世界の産業用メディアコンバータ市場規模は、2024年に3億8,529万米ドルと評価され、2025年の4億663万米ドルから2032年には6億949万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1861855-industrial-media-converters-market-by-product-data.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・ネットワーク間での安全なデータ伝送を実現するため、産業用メディアコンバーターへの高度なサイバーセキュリティプロトコルの統合
・フィールドアプリケーションにおける電力とデータの統合供給を実現するPoE対応産業用メディアコンバーターの採用拡大
・アンテナまで光ファイバーを敷設するソリューションの導入により、通信インフラにおける高帯域幅産業用メディアコンバータの需要の高まり
・重工業環境における拡張温度範囲と耐振動性を備えたメディアコンバータの需要増加
・ホットスワップ対応SFPトランシーバーおよび多様なネットワークトポロジーをサポートする、モジュール式かつスケーラブルなメディアコンバータプラットフォームへの移行
・コンバータのパフォーマンスをリアルタイムで監視するためのリモート管理機能とSNMPサポートの統合
・IIoTおよび自動化システムにおけるイーサネット、シリアル、デジタルI/O接続をサポートするマルチサービスコンバータへの需要
・帯域幅を大量に消費する産業用アプリケーション向けに、10Gおよび25G速度をサポートする高データレートメディアコンバータへの移行
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 産業用メディアコンバーター市場：製品別
・銅線メディアコンバーター、ファイバーメディアコンバーター、銅線から光ファイバー、ファイバー間接続、管理型メディアコンバーター など
第9章 産業用メディアコンバータ市場：データレート別
・10ギガビットイーサネットおよびそれ以上、ファストイーサネット（100 Mbps）、ギガビットイーサネット（1 Gbps）
第10章 産業用メディアコンバータ市場：用途別
・マシン・トゥ・マシン（M2M）通信、プロセス自動化・制御、SCADAおよび遠隔監視、電気通信インフラ
第11章 産業用メディアコンバータ市場：エンドユーザー産業別
・エネルギー・公益事業、ヘルスケア、製造業、軍事・防衛、監視・セキュリティ、電気通信、運輸・物流
