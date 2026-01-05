貸与品の完全リサイクル・リユース化を実現 CO₂排出量年間約6.3トン削減の見通し

SGホールディングスグループで人材派遣事業を展開するSGフィルダー株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：町田謙二）は、使用済みユニフォームの廃棄ゼロを目指し、不要となったユニフォームのリユースを開始しました。さらに、従業員に支給している安全靴についてもリサイクルを開始し、これにより、当社から貸与するユニフォーム、その他関連品については全てリサイクルまたはリユースが可能になりました。

クリーニング済みリユース制服 使用済みユニフォームと安全靴の回収箱

当社では、2024年8月より不要となったユニフォームのうちポロシャツのリサイクルを行っていましたが、資源循環の取り組みをさらに強化するため、2025年10月からは、ポロシャツのリユースを開始するとともに、ブルゾンや防寒着のリサイクル・リユースに加え、安全靴のリサイクルも開始しました。回収したユニフォームは状態の検品を行ったのちクリーニングを行い、当社の基準を満たすものをリユースします。また、安全靴は、これまで各個人で処分していましたが、当社が回収しリサイクルする運用を開始しました。

リユース品以外のリサイクルとなるユニフォームは、自動車内装材や屋根下防水材として再利用されます。

これらの取り組みにより、CO₂排出量を年間約6.3トン削減し、環境負荷の低減を実現します。

■これまでの削減実績と将来見込み

※ポロシャツリサイクルについては2025年4月～11月の枚数

当社は今後も、ユニフォームや安全靴の廃棄ゼロを目指し、資源循環の取り組みを拡大することで、サステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名 ： SGフィルダー株式会社

所在地 ： 東京都江東区新砂1-6-35 JMFビル東陽町02 2F

設立 ： 2011年04月11日

代表者 ： 代表取締役社長 町田 謙二

事業内容：労働者派遣事業、有料職業紹介事業、アウトソーシング事業、人材採用活動・教育研修に関する

コンサルタント事業

URL ： https://www.sg-fielder.co.jp/

