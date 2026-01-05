株式会社両備システムズ(本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：松田 敏之、以下 当社)は、地域スポーツの振興と岡山のさらなる発展を目指し、Jクラブ ファジアーノ岡山(所在地：岡山県岡山市、代表取締役社長 森井 悠)と百年構想リーグ及び2026-27シーズンにおけるユニフォームスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

ファジアーノ岡山は、2025シーズンより国内最高峰となるJ1を舞台とし、地域の誇りとして多くの感動を届けてきました。当社はICT企業として、その挑戦を支えることで、岡山のスポーツ文化の発展と地域活性化に貢献したいと考えています。

当社ブランドメッセージ「ともに挑む、ともに創る。」のもと、ファジアーノ岡山のさらなる飛躍を応援し、岡山の皆さまとともに未来を創ってまいります。





両備システムズ、ファジアーノ岡山とユニフォームスポンサー契約を締結





■契約内容

・Jリーグクラブ「ファジアーノ岡山」

百年構想リーグ＋2026-27シーズン ユニフォームスポンサー

契約期間： 2026年2月1日～2027年6月30日





■当社代表取締役副社長 兼 COO 小野田 吉孝のコメント

「2012年からクラブスポンサーを継続し、オフィシャルスポンサー、そして今年ついに念願のユニフォームスポンサーとなることができました。これは、クラブの挑戦に共感し、共に歩んできた私たちにとって大きな誇りです。これからも選手、スタッフ、そして熱い想いを持つサポーターの皆さまと一緒に、勝利を目指して全力で戦っていきます。クラブの未来を共に創り上げていきましょう！」









【ファジアーノ岡山について】

会社名 ： 株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ

所在地 ： 岡山市東区升田614-11 政田サッカー場

代表者 ： 代表取締役社長 森井 悠

設立 ： 2006年7月13日

関連法人 ： 一般社団法人ファジアーノ岡山スポーツクラブ

ホームタウン ： 岡山市、倉敷市、津山市を中心とした岡山県全域

ホームスタジアム： JFE晴れの国スタジアム

クラブ理念 ： 子どもたちに夢を！

公式サイト ： https://www.fagiano-okayama.com/









【株式会社両備システムズについて】

社名 ：株式会社両備システムズ

本社所在地 ：岡山県岡山市北区下石井二丁目10-12

杜の街グレースオフィススクエア4階

代表者 ：代表取締役社長 松田 敏之

設立 ：1969年12月

資本金 ：3億円

事業内容 ：公共、医療、社会保障分野および民間企業向け情報サービスの提供

(システム構築、アウトソーシング事業)、ソフトウェア開発、

データセンター事業、ネットワーク構築サービス、セキュリティ事業、

ハードウェア販売および保守サービス、AI・IoTなど先端技術研究開発

コーポレートサイト： https://www.ryobi.co.jp/