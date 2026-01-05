世界11ヵ国で人材紹介事業を展開する業界大手の株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント（代表取締役会長兼社長：田崎ひろみ、以下JAC）は、この度、2026年1月5日（月）に発表された「2026年 オリコン顧客満足度®調査 ハイクラス・ミドルクラス転職」において総合第1位を獲得し、同調査において8年連続（2019年～2026年）での1位獲得となりました。また、評価項目別の順位についても、評価対象となった4項目全てにおいて1位を獲得しております。今後もJAC Recruitmentは、管理職、専門職/技術職のハイクラス・ミドルクラスの転職において、お客様にご満足いただけますよう、高品質のサービスをご提供いたします。

【評価項目別の順位】

利用のしやすさ : 1位 担当者の対応 : 1位 紹介求人 : 1位 交渉力 : 1位

【推奨意向／再利用意向】

推奨意向（※1）: 91.1% 再利用意向（※2）: 93. 3% ※1推奨意向は、当調査における「どの程度その企業のサービスを友人・知人に推奨したいか」について回答者からの評価を4段階にまとめ、その結果から算出した割合です。 ※2再利用意向は、当調査における「どの程度その企業のサービスを再利用したいか」について回答者からの評価を4段階にまとめ、その結果から算出した割合です。

【オリコン顧客満足度ランキングについて】

オリコン顧客満足度とは、オリコンが独自に行っている顧客満足度の調査およびその結果を示した指標です。オリコン顧客満足度調査では、サービス・プロダクトを利用したことがあるユーザーのみを対象に、満足度についてのインターネット調査を行っています。消費者側にも企業側にも属さない公平な立場で、精度の高い顧客満足度指標を導き出しています。

【調査概要】

調査主体：株式会社oriconME 調査方法：インターネット調査サンプル数：1,794人 調査期間：2025/09/03～2025/10/06 2024/08/21～2024/09/24 2023/09/07～2023/10/06 調査対象：性別：指定なし 年齢：20～69歳 地域：全国 条件：過去7年以内に人材紹介会社を利用して転職したことがあり、決定時の年収が600万円以上の人調査企業（サービス）数：13 定義：転職希望者と人材採用を考えている顧客企業双方に対して、それぞれの条件に沿った就業先 または人材を紹介する企業 ただし、以下は対象外とする 1)人材事業における人材紹介の割合が著しく低い企業 2)特定の職種・業種・ユーザー属性・年齢層・条件に特化した企業 ※年代別を除く 3)サーチ型ヘッドハンティング企業 4)特定地域のみの求人を扱っている企業 規定人数：100人以上 ※総合得点が60.0点以上で、他人に薦められないと回答した人の割合が基準値以下の企業がランクイン対象となります。

【株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント】

JAC Recruitment は1975年に英国で設立、日本では株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントとして1988年設立。2025年５月１日に、JACグループとして50周年を迎えました。スペシャリストや管理職人材の紹介に特化し、コンサルティング型の人材紹介会社としては、国内最大クラスの東証プライム市場上場企業です。国際ビジネス経験をもつ人材紹介が強みで、日本国内では外資系企業や日系企業の海外事業などのグローバル領域の求人を多数取り扱っています。海外では英国、ドイツ、アメリカおよびアジアの世界11ヵ国、34拠点で事業を展開し、人材紹介事業の他、雇用代行サービスやコンサルティング事業も行っています。その他グループ会社として、外資系企業に特化した JAC Internationalや、グローバル、バイリンガル人材に特化した求人サイトを運営するCareerCrossを傘下にもつグローバル企業です。（コーポレートサイト）https://corp.jac-recruitment.jp（転職サイト）https://www.jac-recruitment.jp