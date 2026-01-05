全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）では、藤純子が出演した映画を放送します。2026年1月7日（水）は「緋牡丹博徒」、14日（水）は「緋牡丹博徒 一宿一飯」、21日（水）は「緋牡丹博徒 花札勝負」、28日（水）は「緋牡丹博徒 鉄火場列伝」をお届けします。

１．藤純子特集

東映の十八番、任侠映画に咲いた、一輪の花。藤純子（現：富司純子）。それまで、男性が主役の任侠映画が主流の中で、彼女が演じ、義理と人情に生きる“緋牡丹のお竜”が話題を呼んだ。映画は大ヒットし、シリーズ化され、女性を主人公とした任侠作品の礎となった。今回は、彼女の人気を不動のものとした、「緋牡丹博徒」シリーズを始め、鶴田浩二や高倉健と共演した作品を放送。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/fuji-junko/

1月7日（水）よる7時～映画「緋牡丹博徒」（1968年制作）

【出演者】藤 純子、高倉 健（特別出演）、若山富三郎 ほか【スタッフ】監督：山下耕作 脚本：鈴木則文

1月14日（水）よる7時～映画「緋牡丹博徒 一宿一飯」（1968年制作）

【出演者】藤 純子、若山富三郎、待田京介、菅原文太、鶴田浩二（特別出演）ほか 【スタッフ】監督：鈴木則文 脚本：野上龍雄、鈴木則文

1月21日（水）よる7時～映画「緋牡丹博徒 花札勝負」（1969年制作）

【出演者】藤 純子、若山富三郎、待田京介、清川虹子、高倉健 ほか【スタッフ】監督：加藤泰 脚本：鈴木則文、鳥居元宏

1月28日（水）よる7時～映画「緋牡丹博徒 鉄火場列伝」（1969年制作）

【出演者】藤 純子、鶴田浩二、丹波哲郎、若山富三郎、待田京介、里見浩太郎 ほか【スタッフ】監督：山下耕作 脚本：笠原和夫、鈴木則文

※2月以降も引き続き、藤純子作品を放送します。

