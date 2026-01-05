規制が普及を支えてきた自動車安全制御の中核――2031年に54.6億米ドル規模を維持する自動車用ABSおよびESCシステム市場
アンチロックブレーキシステム（ABS, Antilock Brake System）は自動車のアクティブセーフティ技術の一種である。その核心的な作用は、車両の制動過程において、電子制御システムを通じて制動力の大きさを制御し、ホイールが過度な制動によって完全にロック（固定）されるのを防ぐことである。ホイールを転がりながら滑る状態に保ち、ホイールと路面の間に最適な摩擦状態を維持し、ホイールと地面の接地力を最大値に保ち、制御可能なステアリングと最短制動距離のバランスを実現する。
電子安定制御システム（ESC, Electronic Stability Control）は ABS を基盤とし、トラクションコントロールシステム（TCS）およびヨーモーメント制御システム（AYC）を統合したアップグレード版である。ESC は車両の運転状態などをリアルタイムで監視し、必要に応じて制動力とエンジントルクを調整して車両のヨーモーメントを変更し、車両走行の横方向安定性を確保し、運転の安全性、快適性および通過性を向上させる。
安定した成熟市場--技術進化と規制主導が描く産業の特徴
自動車用ABSおよびESCシステム市場は、すでに高度な成熟期にある産業である。その特徴は、技術の精密化と安全規制による普及の二重構造にある。欧州や日本、北米ではすでにESCの搭載義務化が進み、法的基準が市場を牽引してきた。一方、新興国市場では、コスト構造とインフラ制約の中で普及速度に差があるものの、交通事故削減を目的とした政府主導の義務化が進行中である。また、電動化・自動運転化の潮流に伴い、ブレーキ制御システムの統合化が急速に進展している。特に「ワンボックス制御」や「ブレーキ・バイ・ワイヤ」技術の台頭は、従来の油圧制御を電子制御へと置き換え、ABS・ESCをより高度な車両制御プラットフォームへと進化させている。成熟市場ではリプレイス需要、新興市場では初期搭載需要が共存し、全体として緩やかな構造的変化を見せているのが本産業の特徴である。
緩やかな縮小局面--市場規模と成長率の現実
LP Informationの最新レポート「世界自動車用ABSおよびESCシステム市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/492194/automotive-abs-and-esc）によれば、2025年から2031年にかけて世界の自動車用ABSおよびESCシステム市場は年平均成長率（CAGR）-1.7%と、やや縮小傾向を示している。それでも2031年には市場規模が54.62億米ドルに達する見込みであり、依然として巨大な産業であることに変わりはない。このマイナス成長の背景には、先進国市場の飽和と車両の長寿命化がある。すでに新車のほぼ全てにABS・ESCが標準装備されているため、新規需要よりもリプレイスやアフターマーケットの需要が中心となっている。一方、新興市場では依然として成長余地が残る。特にインド、東南アジア、南米などの地域では、安全規制の段階的強化が市場を下支えしている。全体として本市場は「縮小しながらも不可欠な基盤産業」であり、自動車安全技術の進化を支える土台的な位置づけにある。
図. 自動車用ABSおよびESCシステム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338364&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338364&id=bodyimage2】
図. 世界の自動車用ABSおよびESCシステム市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
