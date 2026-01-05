¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹2026Ç¯Åß¤Î¿·ºî¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¾Ò²ð
¿Íµ¤¸¶ºî¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ä·à¾ìºîÉÊ¤òÂ³¡¹¤ÈÅ¸³«
40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£É£Ð*¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Àõ¾Â À¿¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯Åß¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ä¿Íµ¤¸¶ºî¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¢Âç·¿·à¾ìºîÉÊ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö Intellectual Property¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÃÎÅªºâ»º
·à¾ìºîÉÊ¤È¤·¤Æ1·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ±ä¤Ù£¶ºîÉÊ¤¬½ç¼¡¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯6·î¤Ë·à¾ì¸ø³«¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤ÎÂÔË¾¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡¢±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤È¡¢Á´4Ëë¤Ç·à¾ì¾å±Ç¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¡¡¼ ¤â¤Ã¤È¤é¤Ö¤é¤ÖºîÀï¤Ç¤¹¡ª¡ÙÂè£²Ëë¤¬£±·î30Æü(¶â)¤«¤é¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï1²¯5000Ëü²ó¤òÆÍÇË¡¢Á´12ÏÃ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤ò·à¾ìÍÑ¤ËºÆ¹½À®¤·¤¿¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥¡¼¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤ ³Æ±ØÄä¼Ö·à¾ì¹Ô¤¡Ù¤¬2·î6Æü(¶â)¤«¤é¡¢¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡ÙÁ´¼·¾Ï¤Î¸Þ¾ÏÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199 Âè¸Þ¾Ï ÇòÇ®¤Î¶ä²ÏÂçÀï¡Ù¤¬£²·î20Æü(¶â)¤«¤é¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô5,600ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢¡ÖÅ¾¥¹¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î·à¾ìÈÇÂè£²ÃÆ¤Ç¤¢¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Áó³¤¤ÎÎÞÊÔ¡Ù¤¬2·î27Æü(¶â)¤«¤é¡¢Ã«¸ý¸çÏ¯´ÆÆÄ¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¸¶²è¤òÂ¿¿ô¤Ä¤È¤á¤ë¶áÆ£¾¡Ìé¤¬½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ñ¥ê¤Ëºé¤¯¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡Ù¤¬3·î13Æü(¶â)¤«¤é¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¾®Àâ¤¬¹ÖÃÌ¼ÒK¥é¥Î¥Ù¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤«¤é´©¹ÔÃæ¡¢µÚ¤Ó¥Ë¥³¥Ë¥³Ì¡²è¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥·¥ê¥¦¥¹¡×¤Ë¤Æ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î¡¢ÂçµÕÅ¾¤Î°ÛÀ¤³¦²¦Æ»¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ØÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿´ïÍÑÉÏË³¡Ù¤¬1·î4Æü(Æü)¤«¤é¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éÌó40Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤Ê¤ª¡¢°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡Ø³»ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¡¢¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤¬1·î6Æü(²Ð)¤«¤éÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö¡È¤¤¤¤¤â¤Î¡É¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÌ¥ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¾Ò²ð¡Û
¢£±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù
Îà¤ò¸«¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¡¢¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ëÉÁ¼Ì¤¬É¾²Á¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡¢±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¡£ÂÔË¾¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤¬Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª
¡Ú¾å±Ç¾ðÊó¡Û
¡¡1·î30Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ë¤Æ¸ø³«
¡ÚGUNDAM Official Website¡Û
¡¡https://gundam-official.com/
¢£¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¡¡¼ ¤â¤Ã¤È¤é¤Ö¤é¤ÖºîÀï¤Ç¤¹¡ª¡Ù
¡Ú¾å±Ç¾ðÊó¡Û
¡¡Âè1Ëë¡¡2025Ç¯12·î26Æü(¶â)¡Á¡Ê¾å±ÇÃæ¡Ë
¡¡Âè2Ëë¡¡2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¡Á
¡¡Âè3Ëë¡¡2026Ç¯3·î6Æü(¶â)¡Á
¡¡Âè4Ëë¡¡2026Ç¯4·î10Æü(¶â)¡Á
¡ÚºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
¡¡https://gup-mottolovelove.jp/
¢£¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥¡¼¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤ ³Æ±ØÄä¼Ö·à¾ì¹Ô¤¡Ù
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï1²¯5000Ëü²ó¤òÆÍÇË¡ª 2025Ç¯7·î¤«¤éÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Á´12ÏÃ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥¡¼¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡Ù¤ò·à¾ìÈÇ¤ËºÆ¹½À®¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¥·¡¼¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¤µ¤é¤Ë¸«¤´¤¿¤¨¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾å±Ç¾ðÊó¡Û
¡¡2·î£¶Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«
¡ÚºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
¡¡https://milkygalacticuniverse.com/movie/
¢£¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199 Âè¸Þ¾Ï ÇòÇ®¤Î¶ä²ÏÂçÀï¡Ù
1980 Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì±Ç²èÂè3ºî¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¿·²ò¼á¤ò²Ã¤¨¤ÆºÆ¹½À®¤·¤¿¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2199¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡£ËÜºî¤ÏÁ´¼·¾Ï¡ÊÁ´26ÏÃ¡Ë¹½À®¤Î¸Þ¾ÏÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾å±Ç¾ðÊó¡Û
¡¡2·î20Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«
¡ÚºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
¡¡https://starblazers-yamato.net/
¢£¡Ø·à¾ìÈÇ Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Áó³¤¤ÎÎÞÊÔ¡Ù
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô5,600ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢¡ÖÅ¾¥¹¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î·à¾ìÈÇÂè£²ÃÆ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¡ª ¸¶ºî¡¦ÉúÀ¥»á¤Ë¤è¤ë¸¶°Æ¡õ´°Á´´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡ÖÅ¾¥¹¥é¡×¥ï¡¼¥ë¥É¤¬´°Á´¿·ºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¾å±Ç¾ðÊó¡Û
¡¡£²·î£²£·Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«
¡ÚºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
¡¡https://movie02.ten-sura.com/
¢£¡Ø¥Ñ¥ê¤Ëºé¤¯¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡Ù
¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡¡È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡Ù¤ä¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ã«¸ý¸çÏ¯´ÆÆÄ¤È¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¡ØËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¸¶²è¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¶áÆ£¾¡Ìé¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬3·î13Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡ª
¡Ú¾å±Ç¾ðÊó¡Û
¡¡£³·î£±£³Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
¡ÚºîÉÊ¥µ¥¤¥È¡Û
¡¡https://sh-anime.shochiku.co.jp/parieto-movie/
¢£¡ØÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿´ïÍÑÉÏË³¡Ù
ÅÔ¿À¼ù¤Ë¤è¤ë¸¶ºî¾®Àâ¤¬¹ÖÃÌ¼Ò£Ë¥é¥Î¥Ù¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤«¤é´©¹ÔÃæµÚ¤Ó¥Ë¥³¥Ë¥³Ì¡²è¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥·¥ê¥¦¥¹¡×¤Ë¤Æ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô4£¸0ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿ÂçµÕÅ¾¤Î°ÛÀ¤³¦²¦Æ»¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ªTV¥¢¥Ë¥á¤¬¤¤¤è¤¤¤èÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¡ÚÀè¹ÔÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
¡¡2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)0:00¤«¤éd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
¡¡2026Ç¯1·î4Æü(Æü)22:30¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¡¡TOKYO MX¡¡Ëè½µÆüÍË 22:30¡Á23:00
¡¡BSÆü¥Æ¥ì¡¡ Ëè½µ·îÍË 24:30¡Á25:00
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¡Ëè½µ·îÍË 26:59¡Á27:29
¡¡AT-X¡¡¡¡¡¡¡¡Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á22:30¡ÊËè½µ¶âÍË10:00¡¢Ëè½µ²ÐÍË16:00¤Ë¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¤¢¤ê¡Ë
¡ÚºîÉÊ¥µ¥¤¥È¡Û
¡¡https://kiyou-bimbou.com/
¢£¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù
1988Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éÌó40Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤Ê¤ª¡¢°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡Ø³»ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¡£¸½ºß¤Î¿·½É¤òÉñÂæ¤Ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤ÎËë¤ò³«¤±¤Þ¤¹!
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
£±·î£¶Æü(²Ð)¤è¤êÊ¬³ä2¥¯¡¼¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
TOKYO MX Ëè½µ²ÐÍË23»þ30Ê¬¡Á
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó Ëè½µ²ÐÍË25»þ19Ê¬¡Á
BS11 Ëè½µ¿åÍË24»þ¡Á
U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢£ä¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¡Ëè½µ²ÐÍË24»þ¡Á ¸«ÊüÂê ºÇÂ®ÇÛ¿®
¡ÚºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://www.samurai-trooper.net/
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2721/125485/125485_web_1.png
¡ÚÃøºî¸¢É½µ¡Û¡¡¢¨·ÇºÜ½ç
©ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
©GuP MottoLoveLove Projekt
©µµ»³ÍÛÊ¿¡¿¥¿¥¤¥¿¥ó¹©¶È
©À¾粼µÁÅ¸¡¿±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È 3199 À½ºî°Ñ°÷²ñ
©Àî¾åÂÙ¼ù¡¦ÉúÀ¥¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿Å¾¥¹¥éÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
©¥Ñ¥ê¤Ëºé¤¯¥¨¥È¥ï¡¼¥ëÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
©ÅÔ¿À¼ù¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿Í¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿À½ºî°Ñ°÷²ñ
©SUNRISE
¡ö¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£É£Ð*¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Àõ¾Â À¿¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯Åß¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ä¿Íµ¤¸¶ºî¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¢Âç·¿·à¾ìºîÉÊ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö Intellectual Property¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÃÎÅªºâ»º
2021Ç¯6·î¤Ë·à¾ì¸ø³«¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤ÎÂÔË¾¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡¢±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤È¡¢Á´4Ëë¤Ç·à¾ì¾å±Ç¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¡¡¼ ¤â¤Ã¤È¤é¤Ö¤é¤ÖºîÀï¤Ç¤¹¡ª¡ÙÂè£²Ëë¤¬£±·î30Æü(¶â)¤«¤é¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï1²¯5000Ëü²ó¤òÆÍÇË¡¢Á´12ÏÃ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤ò·à¾ìÍÑ¤ËºÆ¹½À®¤·¤¿¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥¡¼¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤ ³Æ±ØÄä¼Ö·à¾ì¹Ô¤¡Ù¤¬2·î6Æü(¶â)¤«¤é¡¢¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡ÙÁ´¼·¾Ï¤Î¸Þ¾ÏÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199 Âè¸Þ¾Ï ÇòÇ®¤Î¶ä²ÏÂçÀï¡Ù¤¬£²·î20Æü(¶â)¤«¤é¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô5,600ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢¡ÖÅ¾¥¹¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î·à¾ìÈÇÂè£²ÃÆ¤Ç¤¢¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Áó³¤¤ÎÎÞÊÔ¡Ù¤¬2·î27Æü(¶â)¤«¤é¡¢Ã«¸ý¸çÏ¯´ÆÆÄ¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¸¶²è¤òÂ¿¿ô¤Ä¤È¤á¤ë¶áÆ£¾¡Ìé¤¬½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ñ¥ê¤Ëºé¤¯¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡Ù¤¬3·î13Æü(¶â)¤«¤é¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¾®Àâ¤¬¹ÖÃÌ¼ÒK¥é¥Î¥Ù¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤«¤é´©¹ÔÃæ¡¢µÚ¤Ó¥Ë¥³¥Ë¥³Ì¡²è¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥·¥ê¥¦¥¹¡×¤Ë¤Æ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î¡¢ÂçµÕÅ¾¤Î°ÛÀ¤³¦²¦Æ»¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ØÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿´ïÍÑÉÏË³¡Ù¤¬1·î4Æü(Æü)¤«¤é¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éÌó40Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤Ê¤ª¡¢°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡Ø³»ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¡¢¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤¬1·î6Æü(²Ð)¤«¤éÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö¡È¤¤¤¤¤â¤Î¡É¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÌ¥ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¾Ò²ð¡Û
¢£±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù
Îà¤ò¸«¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¡¢¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ëÉÁ¼Ì¤¬É¾²Á¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡¢±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¡£ÂÔË¾¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤¬Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª
¡Ú¾å±Ç¾ðÊó¡Û
¡¡1·î30Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ë¤Æ¸ø³«
¡ÚGUNDAM Official Website¡Û
¡¡https://gundam-official.com/
¢£¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¡¡¼ ¤â¤Ã¤È¤é¤Ö¤é¤ÖºîÀï¤Ç¤¹¡ª¡Ù
¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¡¡¼¡Ù¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º&¥Ñ¥ó¥Ä¥¡¡¼ ¤â¤Ã¤È¤é¤Ö¤é¤ÖºîÀï¤Ç¤¹¡ª¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§Æõ°Ó¥Þ¥ë¥³¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¡ª ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òP.A.WORKS¡ß¥¢¥¯¥¿¥¹¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¤ï¤Á¤ã¤Ã¤È¤Ë¤®¤ä¤«¡¢¤Ë¤Ã¤³¤êÁÖ¤ä¤«¤ÊÂçºîÀï¤¬Á´4Ëë¤Ç·à¾ì¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾å±Ç¾ðÊó¡Û
¡¡Âè1Ëë¡¡2025Ç¯12·î26Æü(¶â)¡Á¡Ê¾å±ÇÃæ¡Ë
¡¡Âè2Ëë¡¡2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¡Á
¡¡Âè3Ëë¡¡2026Ç¯3·î6Æü(¶â)¡Á
¡¡Âè4Ëë¡¡2026Ç¯4·î10Æü(¶â)¡Á
¡ÚºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
¡¡https://gup-mottolovelove.jp/
¢£¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥¡¼¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤ ³Æ±ØÄä¼Ö·à¾ì¹Ô¤¡Ù
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï1²¯5000Ëü²ó¤òÆÍÇË¡ª 2025Ç¯7·î¤«¤éÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Á´12ÏÃ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥¡¼¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡Ù¤ò·à¾ìÈÇ¤ËºÆ¹½À®¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¥·¡¼¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¤µ¤é¤Ë¸«¤´¤¿¤¨¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾å±Ç¾ðÊó¡Û
¡¡2·î£¶Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«
¡ÚºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
¡¡https://milkygalacticuniverse.com/movie/
¢£¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199 Âè¸Þ¾Ï ÇòÇ®¤Î¶ä²ÏÂçÀï¡Ù
1980 Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì±Ç²èÂè3ºî¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¿·²ò¼á¤ò²Ã¤¨¤ÆºÆ¹½À®¤·¤¿¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2199¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡£ËÜºî¤ÏÁ´¼·¾Ï¡ÊÁ´26ÏÃ¡Ë¹½À®¤Î¸Þ¾ÏÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾å±Ç¾ðÊó¡Û
¡¡2·î20Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«
¡ÚºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
¡¡https://starblazers-yamato.net/
¢£¡Ø·à¾ìÈÇ Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Áó³¤¤ÎÎÞÊÔ¡Ù
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô5,600ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢¡ÖÅ¾¥¹¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î·à¾ìÈÇÂè£²ÃÆ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¡ª ¸¶ºî¡¦ÉúÀ¥»á¤Ë¤è¤ë¸¶°Æ¡õ´°Á´´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡ÖÅ¾¥¹¥é¡×¥ï¡¼¥ë¥É¤¬´°Á´¿·ºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¾å±Ç¾ðÊó¡Û
¡¡£²·î£²£·Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«
¡ÚºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
¡¡https://movie02.ten-sura.com/
¢£¡Ø¥Ñ¥ê¤Ëºé¤¯¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡Ù
¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡¡È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡Ù¤ä¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ã«¸ý¸çÏ¯´ÆÆÄ¤È¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¡ØËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¸¶²è¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¶áÆ£¾¡Ìé¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬3·î13Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡ª
¡Ú¾å±Ç¾ðÊó¡Û
¡¡£³·î£±£³Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
¡ÚºîÉÊ¥µ¥¤¥È¡Û
¡¡https://sh-anime.shochiku.co.jp/parieto-movie/
¢£¡ØÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿´ïÍÑÉÏË³¡Ù
ÅÔ¿À¼ù¤Ë¤è¤ë¸¶ºî¾®Àâ¤¬¹ÖÃÌ¼Ò£Ë¥é¥Î¥Ù¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤«¤é´©¹ÔÃæµÚ¤Ó¥Ë¥³¥Ë¥³Ì¡²è¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥·¥ê¥¦¥¹¡×¤Ë¤Æ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô4£¸0ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿ÂçµÕÅ¾¤Î°ÛÀ¤³¦²¦Æ»¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ªTV¥¢¥Ë¥á¤¬¤¤¤è¤¤¤èÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¡ÚÀè¹ÔÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
¡¡2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)0:00¤«¤éd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
¡¡2026Ç¯1·î4Æü(Æü)22:30¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¡¡TOKYO MX¡¡Ëè½µÆüÍË 22:30¡Á23:00
¡¡BSÆü¥Æ¥ì¡¡ Ëè½µ·îÍË 24:30¡Á25:00
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¡Ëè½µ·îÍË 26:59¡Á27:29
¡¡AT-X¡¡¡¡¡¡¡¡Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á22:30¡ÊËè½µ¶âÍË10:00¡¢Ëè½µ²ÐÍË16:00¤Ë¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¤¢¤ê¡Ë
¡ÚºîÉÊ¥µ¥¤¥È¡Û
¡¡https://kiyou-bimbou.com/
¢£¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù
1988Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éÌó40Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤Ê¤ª¡¢°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡Ø³»ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¡£¸½ºß¤Î¿·½É¤òÉñÂæ¤Ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤ÎËë¤ò³«¤±¤Þ¤¹!
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
£±·î£¶Æü(²Ð)¤è¤êÊ¬³ä2¥¯¡¼¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
TOKYO MX Ëè½µ²ÐÍË23»þ30Ê¬¡Á
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó Ëè½µ²ÐÍË25»þ19Ê¬¡Á
BS11 Ëè½µ¿åÍË24»þ¡Á
U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢£ä¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¡Ëè½µ²ÐÍË24»þ¡Á ¸«ÊüÂê ºÇÂ®ÇÛ¿®
¡ÚºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://www.samurai-trooper.net/
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2721/125485/125485_web_1.png
¡ÚÃøºî¸¢É½µ¡Û¡¡¢¨·ÇºÜ½ç
©ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
©GuP MottoLoveLove Projekt
©µµ»³ÍÛÊ¿¡¿¥¿¥¤¥¿¥ó¹©¶È
©À¾粼µÁÅ¸¡¿±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È 3199 À½ºî°Ñ°÷²ñ
©Àî¾åÂÙ¼ù¡¦ÉúÀ¥¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿Å¾¥¹¥éÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
©¥Ñ¥ê¤Ëºé¤¯¥¨¥È¥ï¡¼¥ëÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
©ÅÔ¿À¼ù¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿Í¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿À½ºî°Ñ°÷²ñ
©SUNRISE
¡ö¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£