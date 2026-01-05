株式会社エムジー(本社：大阪市中央区今橋、代表取締役社長：宮道三郎)は、2026年1月より、Osaka Metro主要駅(淀屋橋駅、本町駅、北浜駅)および工業系情報誌にて、企業広告を展開いたします。広告内容、掲載場所などの詳細は【広告概要】、【広告展開概要】をご覧ください。





企業広告ビジュアル





■広告概要

広告のキービジュアルには、未来を担う子どもが最先端の植物工場を見学するシーンを採用しました。植物学と光照射技術を融合させたこの施設は、「環境への配慮」と「生産効率」を両立する、次世代オートメーションの象徴です。子どもの真剣な眼差しを通して、持続可能なものづくりに向けた技術革新と社会的な責任を表現しています。

さらに、当社は即納体制の強化を約束し、ものづくりの現場の「止まらない」を全力でサポートします。この迅速なサプライチェーンの実現こそが、環境への配慮と生産スピードを両立させ、これからの持続可能なものづくりを支えるという当社のコミットメントを示しています。









■広告展開概要

・Osaka Metro 御堂筋線 淀屋橋駅 駅ホーム広告

[掲出期間：2026年1月12日から2027年1月11日予定]

・Osaka Metro 御堂筋線 本町駅 駅通路広告

[掲出期間：2026年1月12日から2027年1月11日予定]

・Osaka Metro 堺筋線 北浜駅 駅通路広告

[掲出期間：2026年1月12日から2027年1月11日予定]

・工業系情報誌

[2026年1月号から掲載開始]









■会社概要

社名 ： 株式会社エムジー

代表者 ： 代表取締役社長 宮道 三郎

本社 ： 〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目5番8号 トレードピア淀屋橋 13階

創立 ： 1972年(昭和47年)4月

資本金 ： 9,600万円(未上場)

事業内容： 計装用信号変換器、電子機器専用避雷器、

遠隔測定・多重伝送・自動制御用等の各種電子機器、

その他ネットワーク計装用各種電子機器の製造販売

URL ： https://www.mgco.jp/Japanese/