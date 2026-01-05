アトム法律事務所（本社：東京都千代田区、代表：岡野武志）は、交通事故をはじめとする重大事故の被害者やご遺族を対象に、無料の電話相談会を実施いたします。本相談会では、弁護士歴10年以上で交通事故案件の経験豊富な大阪支部長・山下真弁護士が対応します。

開催背景：新年こそ解決したい「交通事故の悩み」に法律の専門家が応える

1月は、年末年始の帰省ラッシュやUターンラッシュに加え、仕事始めによる交通量の増加、一年で最も気温が下がる厳冬期特有の路面凍結など、重大な交通事故につながるリスクが依然として高い季節です。





また、年末年始の連休中は保険会社や医療機関が休業体制となるため、被害者の方にとっては「連絡が取れず不安なまま年を越した」「治療費の支払いや賠償交渉がストップしてしまった」という事態が起こり得ます。新しい年を迎え、社会活動が本格化するこの時期だからこそ、「昨年からの懸案事項を解決したい」「今年は不安のない生活を過ごしたい」という切実な願いを抱く方も少なくありません。





アトム法律事務所では、こうした交通事故被害者の方々からのご相談を日頃より多数お受けしています。

今回の相談会は、初めての方にも安心してご参加いただけるよう、事前に担当弁護士を明らかにする形式で開催いたします。対応するのは、弁護士歴10年以上の経験を持ち、アトム法律事務所の交通事故部門立ち上げにも尽力したベテラン、大阪支部長・山下真弁護士です。





2025年6月～12月にかけて開催している本相談会では、「交通事故で家族が亡くなってしまった」「スポーツ事故で大ケガをして困っている」「労災事故で後遺症が残った」といった、様々な重大事故に関するご相談が多数寄せられ、大きな反響をいただきました。引き続き多くのご相談にお応えするため、第8弾を開催を決定いたしました。

無料電話相談会の3つのメリット：交通事故に強いアトム法律事務所だからできる！

交通事故や重傷事故の解決には、高度な専門知識と交渉力が欠かせません。アトム法律事務所では、24時間365日体制で相談を受け付けています。交通事故やその他事故事案については、2025年6月から11月の半年間で4,377件の法律相談と1,078件の弁護活動の新規依頼を受任。多くの被害者の声に真摯に応えてきました。





また、事故に関するお困りごとを解決するためのWebメディア『交通事故弁護士アトム（https://atomfirm.com/media/）』、『事故慰謝料アトム（https://atomfirm.com/jiko/）』も運営し、分かりやすい情報提供にも注力しています。





こうした実績を背景にした本相談会では、被害者の方に寄り添うための3つの強みを備えています。





１．【豊富な実績】弁護士歴10年以上の支部長弁護士が担当

アトム法律事務所の交通事故部門立ち上げにも尽力した大阪支部長・山下真弁護士が対応。1,000万円以上の大幅な増額実績もあり、豊富な経験をもとに事案に応じた最適なアドバイスを提供します。





２．【利便性】全国対応・来所不要でご自宅から相談可能

お電話での相談のため、遠方にお住まいの方や、お怪我で外出が難しい方でも、ご自宅や入院先から安心してご利用いただけます。日本全国47都道府県の事故に対応します。





３．【柔軟性】セカンドオピニオンにも積極的に対応

「他の弁護士に相談中だが、別の意見も聞いてみたい」といったセカンドオピニオンのご相談も歓迎します。客観的な立場から、現在の状況を分析し、今後の見通しをご説明します。ご依頼を前提としない、情報収集や確認といったニーズにも柔軟に対応します。

実施概要：事故被害者のための無料相談会

・担当弁護士：山下 真（アトム法律事務所 大阪支部長）

・対象となる方：交通事故、介護事故、スポーツ事故、労災事故などによって重傷を負われた被害者ご本人やそのご家族、死亡事故のご遺族

・対象地域：全国47都道府県

・相談方法：電話（来所不要）

・定員：先着50名様限定

・相談料：無料

・申込受付期間：2026年1月5日（月）から 1月15日（木）まで

・申込方法：専用Webフォームから申込（約30秒で完了）

支部長確約の本相談会への申し込みは、2026年1月5日（月）より、アトム法律グループの公式ホームページ（https://atomfirm.com/）の専用Webフォームから受け付けます。

担当弁護士紹介

山下真

大阪弁護士会所属、登録番号44331。

京都大学法学部を卒業後、名古屋大学法科大学院を修了。

交通事故部門の立ち上げや名古屋・大阪支部長を歴任。重症・死亡事故などの高額賠償事案や、施設内事故など複雑な案件で多数の実績を持つ。 時代に即した最適なサービスの提供に努める。座右の銘は、絶えず自分を磨くという意味の「白珪尚可磨（はっけいなおみがくべし）」。





コメント

「交通事故分野は、弁護士が示談交渉に介入するか否かによって示談金額が大きく変わりやすい分野です。また、自動車保険や医療分野の知識が要求され、民事裁判やその他の紛争処理手続きにも精通している必要があるため、専門性が高い分野であるともいえます。

それぞれの交通事故ごとに特性があり、保険会社との最善の交渉方法が異なってきますので、ぜひ交通事故分野に強い弊所にご相談いただくことをお勧めします。」





相談の申し込みは土日を含む24時間・365日可能です。

「今後の見通しを知りたい」「提示された金額が妥当か弁護士に聞いてみたい」といったご相談だけ希望される方も歓迎しております。お気軽にお申し込みください。

アトム法律グループについて

アトム法律グループは、2008年に東京永田町に設立され、刑事事件・交通事故・離婚・相続の対応に力を入れております。





全国主要都市を中心とする15事務所体制で、ご依頼者様の悩みを解決するために、刑事事件・交通事故・離婚・相続の無料相談の幅広い分野において年中無休24時間体制で活動を続けています。





弁護士・司法修習生を積極的に採用し、より多くのリーガルニーズに応えることを目指しております。

名称：アトム法律グループ

代表：弁護士 岡野武志

設立：2008年9月3日

本部：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

事務所：永田町、仙台、埼玉大宮、千葉、市川、丸の内、新宿、北千住、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡

URL：https://atomfirm.com/





地元に密着したフットワークの軽い対応で、ご依頼者の皆様やそのご家族の不安を解消し、迅速かつ適切な支援をお届けします。





また、アトム法律事務所では、弁護士への取材、コメント提供、法律監修、番組出演などを積極的に受け付けております。

刑事事件、交通事故、その他法律に関する話題について、迅速に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

https://atomfirm.com/practices/practices_interview

代表弁護士紹介

岡野武志

第二東京弁護士会所属、登録番号37890。

弁護士、YouTuber、TikTokクリエイター。





高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。





法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2025年12月現在、チャンネル登録者数は175万人を超え、TikTokフォロワー数は68万人を超えている。SNSフォロワー数は累計278万人を突破。





【オフィシャルサイト】

https://okanotakeshi.com/





【X】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://x.com/takeshibengo





【YouTubeチャンネル】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.youtube.com/@okanotakeshi





【TikTok】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.tiktok.com/@takeshibengo





【著書】

『人生逆転最強メソッド 書き込みワークで即体感。やるべき「目標」が見えてくる』

著者：岡野 武志

出版：KADOKAWA

商品ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322107000881/

Amazonページ：https://amzn.to/3Hn14ro





『おとな六法』

著者：岡野 武志、アトム法律事務所

出版：クロスメディア・パブリッシング

商品ページ：https://www.cm-publishing.co.jp/9784295408772/

Amazonページ：https://amzn.to/3Ootfw0