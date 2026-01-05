くにうみAI証券株式会社(本社：東京都千代田区丸の内、代表取締役社長：李遠)が取り扱う、富裕層向けオルタナティブ・ファンドに関して、2025年のパフォーマンス概況をお知らせします。





当社取り扱いヘッジ・ファンドのうち、複数のマルチ・ストラテジー・ファンドでは、2025年1～10月の年初来リターン(投資収益)はいずれもプラスとなりました。30年以上の運用実績があり、資産規模が大きなファンドや2025年秋に取り扱いを始めたマルチ・ストラテジー・ファンドは、年率で平均10％以上(米ドル建て)の良好なパフォーマンスを達成しました。高い専門性を持った多数の運用チームにより、分散された投資戦略を採用し、投資対象を厳選し、金融市場の変動に影響されにくい安定したパフォーマンスを誇っています。





マルチ・ストラテジー・ファンドのリターン／リスク例





また、市場の変動が激しいバイオ＆メディカル・テクノロジーに特化したヘルスケア・ファンド(米ドル建て)は、好調なパフォーマンスとなっており、年初来2025年11月時点で50％近いリターンを上げました。2025年前半は、トランプ米政権による関税政策の不透明感やコスト増大懸念などが医薬品株のマイナス要因となりました。しかし年後半には、関税回避のための薬価引き下げ合意やAI創薬・肥満症薬などの成長期待を背景に、一部の銘柄が大幅に反発しました。金融工学技術を駆使した、株式ロング／ショート戦略により、資産価格の下落リスクをヘッジした上で、生命科学の革新的分野に焦点を当て、中小型企業へ投資し、成長ポテンシャルを追求しています。





さらに2025年1月に取り扱いを開始したイベント・ドリブン・クレジット・ファンド(米ドル・日本円建て)でも、幅広い購入者層からの関心を集めています。年初来リターンは7～8％(米ドル建て)となっています。企業固有のスペシャル・シチュエーションやイベントに注目したポートフォリオを構築し、企業経営にも関与するアプローチなどを採用しています。リスク管理を重視し、下振れリスクを抑制しながら、グローバルなクレジット市場へ投資しています。





金融庁に対して、外国投資法人に関する届出を行った上で、一般投資家向け少人数私募による取り扱いを行っており、投資資金の分別管理を徹底しています。また、日本語による説明資料、契約書類、約定報告、および月次レポート提供などのサポート体制により、顧客対応を充実させています。





くにうみAI証券は、海外資産運用会社と提携し、ヘッジ・ファンド、プライベート・クレジット・ファンド、プライベート・エクイティ・ファンドなど、株式・債券相場などの動向に左右されず、安定的な長期投資向きの多彩なオルタナティブ投資商品を取り扱っています。国際的な機関投資家が注目する金融商品を取りそろえ、金融商品仲介業者（IFA）と連携しながら、世界のオルタナティブ投資商品を日本国内の投資家へ提供しています。









【くにうみAI証券会社概要】

・会社名 ： くにうみAI証券株式会社

・代表者 ： 代表取締役社長 李 遠

・登録番号： 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1627号

・加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、

一般社団法人日本投資顧問業協会

・事業内容： オルタナティブ投資商品の取り扱い、有価証券の委託売買、

M&Aアドバイザリー

・設立年月： 2007年2月22日

・本社 ： 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号丸の内仲通りビル6階

・URL ： https://www.kuniumiai-sec.co.jp/

・資料請求： https://www.kuniumiai-sec.co.jp/contact/form/

・TEL ： 03-5288-6766(代表)

・TEL ： オルタナティブ・インベストメント・プロダクト(AIP)部直通

03-5288-6800





