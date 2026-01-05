株式会社メタバースパートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：堀内 大、以下「当社」）は、運営するWebメディア「中小企業自治体DXニュース」において、

2025年12月17日（水）に岩手県一関市で開催された「IT活用セミナー ～DXで企業の未来を拓く～」の講演内容を取材・編集し、2025年12月29日（月）に記事配信を開始したことをお知らせいたします。





本セミナーは、一関市、（公財）岩手県南技術研究センター、（一社）デジタルラボ一関の主催により開催され、地方企業や地域の支援機関が直面する課題に即したDXの実践知が共有されました。

当社は本講演内容を一次情報として整理し、全国の中小企業経営者・自治体・地域支援機関の意思決定者に向けて、現場で再現可能な学びとして提供します。





■配信記事（掲載URL）

【坂東大毅氏 IT活用セミナー講演】

地域だからこそのDX～日本らしさの追究と、AI時代になにをしていくべきか～

https://www.accelainc.com/archives/12958





【相澤謙一郎氏 IT活用セミナー講演】

DXで経営改革～DX推進する際の注意点とビジネス創出のヒント～

https://www.accelainc.com/archives/12956





本記事では、DXの概念論にとどまらず、地域の中小企業・自治体が実際に直面しやすい論点を踏まえ、以下のような具体的学びを提供します。





・「地域だからこそ成立するDX」の視点（都市部の成功事例の単純移植ではなく、地域特性に合わせた最適化の考え方）





・AI時代の戦略設計（生成AIの進展を踏まえ、今どの領域に投資し、どの業務を変えるべきか）





・DXを“経営改革”として進める際の注意点（現場導入が止まる典型要因、意思決定の誤り、体制づくりの勘所）





・DXからビジネス創出へつなげるヒント（効率化だけで終わらせず、付加価値・収益機会をつくる視点）





■登壇者について

・相澤 謙一郎 氏(タイムカプセル株式会社 代表取締役／ヨコスカバレーボードメンバー)

横須賀生まれ、横須賀育ち。明治学院大学法学部卒業。19歳で起業し、どぶ板通りでBARを開業。

その後、株式会社ぱど、株式会社ユニメディアを経て、2010年Eagleを創業。2013年、岐阜県大垣市にてタイムカプセル株式会社を創業。300本以上のスマホアプリの開発に携わり、累計ダウンロード数は1,000万を超える。初期のヒット作『ちゃぶ台返し』をはじめ、『あべぴょん』『横浜F・マリノスコレクションカード』などを手がける。

県立岐阜商業高校、県立東濃実業高校にてアプリ開発の講師を務める。経営理念は「熱意ある人が いつでもどこでも 挑戦できる社会を作る」。共著『これからの自治体産業政策-都市が育む人材と仕事-』。









・大薮 悟志氏（Gene Inc.取締役）これまでに500社、30業界以上のデータ活用を支援。新規集客からCRMまでのマーケティング全般に幅広く深い知見を持ち、お客様ごとに最適なアプローチを設計。単なる施策提案にとどまらず、実行から伴走支援までを一貫して手厚くサポートする姿勢が評価され、多くの企業の成果創出に貢献してきた実績を持つ。





■中小企業自治体DXニュースについて

「中小企業自治体DXニュース」は、中小企業・自治体の現場におけるDX推進を支援するため、実務に直結する情報を一次情報から編集し、意思決定に耐える形で提供するWebメディアです。

編集長メッセージでは、次の趣旨が述べられています。

「中小企業と自治体が直面する課題は多岐にわたる。現場に必要な情報を届け、変革の実装を後押しする。」





■中小企業自治体DXニュース 媒体概要

年間アクティブユーザー：約150,000

月間UU：約15,000

月間PV：約30,000

読者層：中小企業経営者／役員、自治体職員、管理職、大企業ビジネスパーソン





■会社概要

会社名：株式会社メタバースパートナーズ

代表者：代表取締役 堀内 大

所在地：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-2-15 早稲田永谷マンション9階

事業内容：ウェブマーケティング／オウンドメディア構築／新事業立ち上げコンサルティング















