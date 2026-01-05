医学博士の櫻井麻美氏と指圧師の浪越友哉氏が血流と健康寿命の関係、そしてラグジュアリーシーンでの装いとシューズ選びについて語る対談が実現。アクティブシニア層の顧客を持つ各業界の有力企業発信のコンテンツを掲載するポータルサイト「優遊自適」（https://uujtk.com）と、 1921年創業の高級シューズメーカーのマドラス株式会社（愛知県名古屋市、代表取締役社長:岩田達七、以下 マドラス）のECサイト内で閲覧できるオンラインマガジン「マドラス ジャーナル」（https://www.madras.co.jp/contents/journal）で公開します。





「優遊自適」では、血流や健康寿命を伸ばすために必要なことについて、櫻井氏と浪越氏がそれぞれの専門分野の知見を披露しています。

一方「マドラス ジャーナル」ではラグジュアリーシーンでの装いについて、ご自身の経験から服装選びや靴選びを語っていただいています。また、指圧効果により血行を促進する特許取得済インソール「リカバリーmetaインソール」を搭載したmadrasシューズでドレスアップしたスタイリングを披露していただいています。





優遊自適「健康寿命を伸ばすための血流の重要性と整え方」

記事：https://uujtk.com/special/001.html

動画：https://www.youtube.com/watch?v=Y3n_Xqi4jfU





マドラス ジャーナル「華やかなシーンにふさわしいドレスの着こなしとは」

https://www.madras.co.jp/contents/journal/story/detail/38





櫻井麻美氏

2006年ミス・インターナショナル日本大会優勝、同世界大会4位を果たした後、骨盤調整の仕事に従事。2016年順天堂大学大学院医学研究科に入学。

2022年3月タキシフォリンの研究で医学博士号を取得。ビューティ&ウェルネス専門職大学講師、順天堂大学医学部非常勤助教。国際タキシフォリン学会理事。美の追求と医学の知見の両輪から導き出した「超効率美容法」を提唱。





浪越友哉氏

1994年東京都出身。幼い頃から指圧に触れ、大学卒業後、指圧の世界へ。

曽祖父であり浪越指圧の創始者である、浪越徳治郎さんの心技を受け継ぎ、4代目として活躍中。

株式会社浪越指圧アソシエイツ

http://www.namikoshi-shiatsu.co.jp





リカバリーmetaインソール（R） 特設ページ

https://www.madras.co.jp/shop/pages/metainsole.aspx





【企業情報】

マドラス株式会社

https://www.madras.co.jp/

イタリアの靴づくりの伝統を踏襲しながらも、日本人の

求める快適な履き心地と機能性、そして美しいデザインを

追求し続けてきました。100年以上続く靴づくりのノウハウは、

今もなお受け継がれ、進化し続けています。

さらに、本物の履き心地にこだわり誕生した唯一無二の「リカバリーインソール」は、ファッションと健康を足元から支える存在です。madrasはリカバリーファッションシューズのパイオニアとして、新しい価値を創造し発信していきます。



