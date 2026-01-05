エニタイムフィットネスが運営するウェブマガジン「HEALTHIER MAGAZINE（ヘルシアマガジン）」を更新しました。今月は以下1件の記事について取り上げています。ぜひご覧ください。

▶ [Special] 朝ジム派・夜ジム派 あなたがトレーニングするのはいつ？

トレーニングが習慣になってくると、「運動をする時間帯」が自然と決まってくるものです。朝の静かなジムで、体を動かしてから仕事に行く人もいれば、夜のジムで、仕事終わりにリフレッシュしてから家に帰る人もいます。習慣や働き方、生活のリズム、睡眠サイクルは人によってさまざま。同じライフスタイルの人は一人としていません。今回はエニタイムフィットネスが開催した初の公式ファンミーティング『朝ジム部＆夜ジム部 Fan MEET UP！』から、「朝ジム派」と「夜ジム派」それぞれの魅力をお届けします。

HEALTHIER MAGAZINE(ヘルシアマガジン)概要

https://www.anytimefitness.co.jp/healthier-magazine/special/gym_time/

ヘルシアマガジンは「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」をスローガンに、「誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現」を目指すエニタイムフィットネスのウェブマガジンです。みなさまが暮らす街のすぐ近くで、自分の心と体に向き合える場所を提供するとともに、ヘルシアマガジンを通じて、毎日を健康に、心豊かに暮らせるような情報をお届けしています。

Fast Fitness Japanについて ＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞

https://www.anytimefitness.co.jp/healthier-magazine/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）代表者：代表取締役社長 山部 清明所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F設 立：2010年5月21日https://fastfitnessjapan.jp/

