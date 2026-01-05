デジタルIC市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.06％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、デジタルICに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「デジタルICレポート」では急速に変化する技術環境下における、デジタル集積回路の設計、サプライチェーン、戦略的優先事項を再構築する要因に関する背景を説明するほか、2025年の関税変更が半導体バリューチェーン全体の設計、調達、コンプライアンス、レジリエンス戦略に及ぼす広範な運用上および戦略上の影響の評価などを提供します。
世界のデジタルIC市場規模は、2024年に4,012億3,000万米ドルと評価され、2025年の4,293億7,000万米ドルから2032年には6,926億6,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1861851-digital-ics-market-by-device-type-application.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・AIアクセラレータの成長が、専用デジタルICアーキテクチャの需要を牽引しています
・デジタルICにおける高性能化と省電力化を実現する先進的な3nmプロセスノードの採用
・サイバー脅威の増大に対抗するため、デジタルICへのハードウェアおよびファームウェアセキュリティ機能の統合
・スケーラビリティの向上と開発コスト削減を目的とした、チップレットベースのデジタルIC設計の採用増加
・先進運転支援システムおよび自動運転システムをサポートする自動車グレードのデジタルICの拡大
・ウェアラブルデバイスおよびエッジAIアプリケーションにおける超低消費電力デジタルICの需要急増
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 デジタルIC市場：デバイスタイプ別
・ASIC、フルカスタム、ゲートアレイ、セミカスタム、スタンダードセル、DSP、オーディオDSP など
第9章 デジタルIC市場：用途別
・自動車用電子機器、民生用電子機器、ヘルスケア、産業オートメーション、通信ネットワーク
第10章 デジタルIC市場：技術別
・バイCMOS、アナログバイCMOS、デジタルバイCMOS、CMOS、バルクCMOS、SOI CMOS、GaAs など
第11章 デジタルIC市場：包装タイプ別
・ボールグリッドアレイ、デュアルインラインパッケージ、プラスチック製リード付きチップキャリア、クワッドフラットパッケージ、ウエハーレベルチップスケールパッケージ
第12章 デジタルIC市場：流通チャネル別
・アフターマーケット、オリジナル・デザイン・メーカー、OEM、サードパーティディストリビューター
第13章 デジタルIC市場：地域別
第14章 デジタルIC市場：グループ別
第15章 デジタルIC市場：国別
第16章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・デジタルIC市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に4,012億3,000万米ドル、2025年には4,293億7,000万米ドル、2032年までには6,926億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.06%です。
・デジタル集積回路の設計に影響を与える要因は何ですか？
技術的、地政学的、産業的な要因が相まって加速する変革期を迎えており、コンピューティングアーキテクチャの急速な進歩やAIワークロードの普及、特定領域向けアクセラレータの登場が影響しています。
