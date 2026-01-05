集成材市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.83％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、集成材に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「集成材レポート」では集成材のサプライチェーン、設計選択、持続可能性優先事項を再構築する技術的・規制的・市場的変化の戦略的検証を提供するほか、接着剤の化学特性、樹種選定、用途要件、最終用途の優先順位が競争上の位置付けと技術的需要を決定する仕組みを明らかにする、詳細なセグメント分析を行います。
世界の集成材市場規模は、2024年に63億4,000万米ドルと評価され、2025年の66億9,000万米ドルから2032年には499億8,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1861773-glue-laminated-timber-market-by-adhesive-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・大規模木造建築の普及拡大が、高強度接着剤タイプ別、木材タイプ別、用途別、最終用途別集成材梁の需要を牽引
・接着剤タイプ別、木材タイプ別、用途別、最終用途別集成材製造における再生可能接着剤技術の活用拡大によるVOC排出量削減
・都市開発の迅速化に向けた接着剤タイプ別、木材タイプ別、用途別、最終用途別集成材を活用したプレハブモジュラー建築ソリューションの成長
・デジタル設計とBIMワークフローの統合による構造部材の最適化
・持続可能な高層建築のためのクロスラミネート材および集成材ハイブリッドシステムの拡大
・集成材の環境プロファイルを改善するバイオベースかつホルムアルデヒドフリー樹脂の開発
・カーボンクレジットインセンティブがグリーンビルディング認証プログラムにおける接着剤タイプ別、木材タイプ別、用途別、最終用途別集成材の採用に与える影響
・大規模CLT製造における自動化生産・品質管理システムの進展
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 集成材市場：接着剤タイプ別
・変性メラミン樹脂系接着剤、フェノール・レゾルシン樹脂系接着剤、ポリウレタン接着剤
第9章 集成材市場：木材タイプ別
・ダグラスファー、欧州オーク、レッドウッド、スプルース・パイン・ファー、ウエスタンヘムロック
第10章 集成材市場：用途別
・アーチ、梁・ストリンガー、柱
第11章 集成材市場：最終用途別
・商業用、図書館、オフィス、小売店舗 など
第12章 集成材市場：地域別
第13章 集成材市場：グループ別
第14章 集成材市場：国別
第15章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・集成材市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に63億4,000万米ドル、2025年には66億9,000万米ドル、2032年までには99億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.83%です。
・集成材の進化する役割はどのようなものですか？
集成材は、現代の建設手法、材料革新、持続可能性への取り組みが交差する重要な位置を占めており、商業施設、住宅、インフラプロジェクトにおける主流の選択肢へと移行しています。
・集成材を取り巻く技術的・規制的・市場的変化はどのようなものですか？
接着剤配合の進歩と自動化製造により生産精度が向上し、製造業者は一貫した品質でより大きな断面や複雑な形状を実現できるようになりました。
「集成材レポート」では集成材のサプライチェーン、設計選択、持続可能性優先事項を再構築する技術的・規制的・市場的変化の戦略的検証を提供するほか、接着剤の化学特性、樹種選定、用途要件、最終用途の優先順位が競争上の位置付けと技術的需要を決定する仕組みを明らかにする、詳細なセグメント分析を行います。
世界の集成材市場規模は、2024年に63億4,000万米ドルと評価され、2025年の66億9,000万米ドルから2032年には499億8,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1861773-glue-laminated-timber-market-by-adhesive-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・大規模木造建築の普及拡大が、高強度接着剤タイプ別、木材タイプ別、用途別、最終用途別集成材梁の需要を牽引
・接着剤タイプ別、木材タイプ別、用途別、最終用途別集成材製造における再生可能接着剤技術の活用拡大によるVOC排出量削減
・都市開発の迅速化に向けた接着剤タイプ別、木材タイプ別、用途別、最終用途別集成材を活用したプレハブモジュラー建築ソリューションの成長
・デジタル設計とBIMワークフローの統合による構造部材の最適化
・持続可能な高層建築のためのクロスラミネート材および集成材ハイブリッドシステムの拡大
・集成材の環境プロファイルを改善するバイオベースかつホルムアルデヒドフリー樹脂の開発
・カーボンクレジットインセンティブがグリーンビルディング認証プログラムにおける接着剤タイプ別、木材タイプ別、用途別、最終用途別集成材の採用に与える影響
・大規模CLT製造における自動化生産・品質管理システムの進展
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 集成材市場：接着剤タイプ別
・変性メラミン樹脂系接着剤、フェノール・レゾルシン樹脂系接着剤、ポリウレタン接着剤
第9章 集成材市場：木材タイプ別
・ダグラスファー、欧州オーク、レッドウッド、スプルース・パイン・ファー、ウエスタンヘムロック
第10章 集成材市場：用途別
・アーチ、梁・ストリンガー、柱
第11章 集成材市場：最終用途別
・商業用、図書館、オフィス、小売店舗 など
第12章 集成材市場：地域別
第13章 集成材市場：グループ別
第14章 集成材市場：国別
第15章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・集成材市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に63億4,000万米ドル、2025年には66億9,000万米ドル、2032年までには99億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.83%です。
・集成材の進化する役割はどのようなものですか？
集成材は、現代の建設手法、材料革新、持続可能性への取り組みが交差する重要な位置を占めており、商業施設、住宅、インフラプロジェクトにおける主流の選択肢へと移行しています。
・集成材を取り巻く技術的・規制的・市場的変化はどのようなものですか？
接着剤配合の進歩と自動化製造により生産精度が向上し、製造業者は一貫した品質でより大きな断面や複雑な形状を実現できるようになりました。