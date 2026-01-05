ＳＢＳネクサード／新商号での営業を開始 －当社ウェブサイトに新社名特設ページを公開－
ＳＢＳリコーロジスティクスは、2026年１月1日より、新商号「ＳＢＳネクサード株式会社 」（社長：若松勝久、本社：東京都新宿区）として営業を開始しましたのでお知らせいたします。
新商号での営業開始に伴い、当社ウェブサイトに新社名特設ページを公開いたしました。特設ページでは、「Next（次世代）＋Third（3PL）－常に進化し続ける物流の未来を見据え、新たな価値を創造し続ける－」という新社名に込めた想い、そして当社の強みとサービスを動画で公開しています。以下ＵＲＬよりぜひ、ご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338360&id=bodyimage1】
【新社名紹介特設ページ】
ＳＢＳネクサード Next+Third ｜ＳＢＳネクサード
https://www.sbs-nexthird.co.jp/sbsnexd/next-third/
ＳＢＳネクサードは、サードパーティーロジスティクスというソリューションを通じて、物流の概念を革新し、お客様のビジネスをグローバルに力強くサポートしてまいります。
以 上
＜ＳＢＳネクサード株式会社 概要＞（2024年12月期）
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長執行役員 若松 勝久
設立：1964年２月
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資本金：４億48百万円
売上高：1,050億円（連結）
従業員数：4,436名（連結）
関連会社：ＳＢＳ三愛ロジスティクス（株）、ＳＢＳグローバルネットワーク（株）、（株）ジャス、（株）ＥＭＣ、
RICOH LOGISTICS Corp.[USA]、RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS（H.K） Ltd.[香港]、
理光国際貨運代理（深圳）有限公司[中国]、SBS Logistics （Thailand） Co., Ltd.[タイ]、SBS Vietnam Co., Ltd.[ベトナム]
事業内容：精密機器メーカーの物流企業として創業以来、グローバルロジスティクス企業として発展。調達・生産・販売・回収リサイクル・包装設計・国際物流と、全領域の物流をワンストップで提供しています。IT・LT（Logistics Technology）を融合させ、安心・安全・確実な物流サービスでお客様の信頼にお応えします。
ＵＲＬ：https://www.sbs-nexthird.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
営業開発本部 マーケティングセンター
TEL：050-1741-3129／e-mail： SGID00000050@rlsc.sbs-group.co.jp
■本件に関するマスコミからのお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
経営企画本部 総務部
TEL：03-6772-8202／e-mail： SGID00000259@rlsc.sbs-group.co.jp
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
新商号での営業開始に伴い、当社ウェブサイトに新社名特設ページを公開いたしました。特設ページでは、「Next（次世代）＋Third（3PL）－常に進化し続ける物流の未来を見据え、新たな価値を創造し続ける－」という新社名に込めた想い、そして当社の強みとサービスを動画で公開しています。以下ＵＲＬよりぜひ、ご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338360&id=bodyimage1】
【新社名紹介特設ページ】
ＳＢＳネクサード Next+Third ｜ＳＢＳネクサード
https://www.sbs-nexthird.co.jp/sbsnexd/next-third/
ＳＢＳネクサードは、サードパーティーロジスティクスというソリューションを通じて、物流の概念を革新し、お客様のビジネスをグローバルに力強くサポートしてまいります。
以 上
＜ＳＢＳネクサード株式会社 概要＞（2024年12月期）
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長執行役員 若松 勝久
設立：1964年２月
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資本金：４億48百万円
売上高：1,050億円（連結）
従業員数：4,436名（連結）
関連会社：ＳＢＳ三愛ロジスティクス（株）、ＳＢＳグローバルネットワーク（株）、（株）ジャス、（株）ＥＭＣ、
RICOH LOGISTICS Corp.[USA]、RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS（H.K） Ltd.[香港]、
理光国際貨運代理（深圳）有限公司[中国]、SBS Logistics （Thailand） Co., Ltd.[タイ]、SBS Vietnam Co., Ltd.[ベトナム]
事業内容：精密機器メーカーの物流企業として創業以来、グローバルロジスティクス企業として発展。調達・生産・販売・回収リサイクル・包装設計・国際物流と、全領域の物流をワンストップで提供しています。IT・LT（Logistics Technology）を融合させ、安心・安全・確実な物流サービスでお客様の信頼にお応えします。
ＵＲＬ：https://www.sbs-nexthird.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
営業開発本部 マーケティングセンター
TEL：050-1741-3129／e-mail： SGID00000050@rlsc.sbs-group.co.jp
■本件に関するマスコミからのお問い合わせ先
ＳＢＳネクサード株式会社
経営企画本部 総務部
TEL：03-6772-8202／e-mail： SGID00000259@rlsc.sbs-group.co.jp
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
プレスリリース詳細へ