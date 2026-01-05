レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本防衛市場は2033年に649億米ドル規模へ拡大しCAGR3.4%で推移、防衛装備近代化、ミサイル防衛強化日米同盟深化宇宙・サイバー領域対応が成長を牽引
日本防衛市場は、国家安全保障環境の変化と防衛力強化政策を背景に、安定した成長局面にあります。市場規模は2024年の480億3,000万米ドルから2033年には649億米ドルへ拡大すると予測されており、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は3.4%と見込まれています。地政学的緊張の高まりや防衛体制の再構築が進む中、日本の防衛産業は中長期的に持続的な需要創出が期待されています。
防衛産業の構成と機能範囲
日本防衛分野は、陸・海・空の軍事装備品に加え、レーダー、人工衛星、ソナーなどの高度監視・探知システム、さらには防衛関連機器の保守・修理・オーバーホール（MRO）までを含む広範な産業領域で構成されています。これらの機能は相互に連携し、安全保障上の課題への即応力強化と技術革新を同時に推進する統合的な防衛基盤を形成しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-defense-market
市場を牽引する要因：防衛費の大幅な増加
日本を取り巻く安全保障環境は、地域的・国際的な不確実性の高まりを受けて一層厳しさを増しています。これに対応するため、日本政府は防衛力の抜本的な強化を進めており、防衛関連支出の拡大が市場成長の主要な推進力となっています。2024年度の防衛予算は7兆9,500億円と過去最高水準に達し、前年度比で大幅な増額が実現しました。
さらに、防衛費は今後も段階的に拡大する計画が示されており、2027年度には8兆9,000億円規模に達する見通しです。2023年から2027年までの5年間で総額43兆円を防衛関連分野に投資する方針は、装備更新や新技術導入を後押しし、市場拡大を長期的に支える要因となっています。
政策動向と防衛能力強化の方向性
近年、日本政府は従来の防衛政策を見直し、限定的ながら兵器輸出規制の緩和にも踏み切っています。これにより、一定条件下での防衛装備品の国外提供が可能となり、防衛産業の成長余地が拡大しています。また、島嶼防衛やスタンドオフ防衛能力の強化を目的とした予算配分が進められており、艦艇や上陸部隊への対処能力向上が重視されています。
市場の制約：厳格な兵器輸出規制の影響
日本防衛産業は、長年にわたる厳格な兵器輸出規制の影響を受けてきました。これらの規制は国際紛争の抑制を目的としていますが、同時に防衛関連企業の海外展開や規模拡大を制限する要因となってきました。完成装備品の輸出が限定されてきた結果、国際市場での競争経験や量産体制の構築が進みにくい構造が形成されています。
一方で、近年の規制緩和は市場環境に変化をもたらしており、今後は国際共同開発や装備移転を通じた技術力向上と産業基盤強化が進む可能性があります。
主要企業のリスト：
● Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
● Lockheed Martin Corporation
● The Boeing Company
● BAE Systems plc
● RTX Corporation
● Northrop Grumman Corporation
● THALES
● Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
● ShinMaywa Industries Ltd.
● The Japan Steel Works Ltd.
● Toshiba Corporation
● Subaru Corporation
● Komatsu Ltd.
市場機会：先端防衛技術と近代化投資
日本は防衛装備の近代化を国家戦略の中核に位置付けており、航空・海上防衛システムの高度化に加え、宇宙・サイバー・電磁領域といった新たな戦域への投資を強化しています。これらの取り組みは、領域横断的な作戦能力の確立を目指すものであり、防衛関連技術への需要を大きく押し上げています。
