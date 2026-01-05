中国ドラマ「ナイショの契約婚～パパはロマンス中！？～」がBS11+で2026年1月5日から見放題・単品レンタル配信開始！「この結婚は社外秘で」のウェイ・ジャーミン主演作品
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年1月5日（月）より中国ドラマ「ナイショの契約婚～パパはロマンス中！？～」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338174&id=bodyimage1】
（c）Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.
中国ドラマ「ナイショの契約婚～パパはロマンス中！？～」のあらすじ
頭脳明晰・容姿端麗のホー氏グループのCEOホー・チアオイエンは、ある交通事故が原因で声が出なくなってしまった息子ホー・ウェイフェイ、通称シャオバオと暮らしている。シャオバオが再び喋れるようにと、有名な医師の診療を受けるが治療は長続きしない。ある日、パニックを起こしたシャオバオが誰の言葉も聞かず泣き叫んでいるところを、偶然通りかかった児童心療内科の医師チン・イーユエがなだめる。初めて会ったにもかかわらず、イーユエだけにはすぐに心を開いたシャオバオなのであった。イーユエを気に入ったシャオバオはイーユエにママになって欲しいとお願いする。息子の願いはできるだけ叶えてあげたいチアオイエンは、イーユエに契約結婚を提案するのだが…。
キャスト
ウェイ・ジャーミン（魏哲鳴）（ホー・チアオイエン）
フー・イーシュエン（胡意旋）（チン・イーユエ）
ション・フイズー（盛螵子）（ヤン・ルオウェイ）
ユー・イージエ（虞禕傑）（ウェン・グー）
スン・スーチェン（孫思程）（ホー・ウェイフェイ／シャオバオ）
シー・チンイエン（史卿妍）（リン・ウェイ）
ウー・チョンシュエン（呉崇軒）（ニン・ファン）
スタッフ
監督：リー・ユーレイ（李玉磊）
脚本：ヤン・ジュン（?珺） シアオ・ツイオー（肖翠娥）
【配信開始日】
2025年1月5日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/unforgettable-love?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/unforgettable-love?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338174&id=bodyimage1】
（c）Hunan Mgtv.com Interactive Entertainment Media Co., Ltd.
中国ドラマ「ナイショの契約婚～パパはロマンス中！？～」のあらすじ
頭脳明晰・容姿端麗のホー氏グループのCEOホー・チアオイエンは、ある交通事故が原因で声が出なくなってしまった息子ホー・ウェイフェイ、通称シャオバオと暮らしている。シャオバオが再び喋れるようにと、有名な医師の診療を受けるが治療は長続きしない。ある日、パニックを起こしたシャオバオが誰の言葉も聞かず泣き叫んでいるところを、偶然通りかかった児童心療内科の医師チン・イーユエがなだめる。初めて会ったにもかかわらず、イーユエだけにはすぐに心を開いたシャオバオなのであった。イーユエを気に入ったシャオバオはイーユエにママになって欲しいとお願いする。息子の願いはできるだけ叶えてあげたいチアオイエンは、イーユエに契約結婚を提案するのだが…。
キャスト
ウェイ・ジャーミン（魏哲鳴）（ホー・チアオイエン）
フー・イーシュエン（胡意旋）（チン・イーユエ）
ション・フイズー（盛螵子）（ヤン・ルオウェイ）
ユー・イージエ（虞禕傑）（ウェン・グー）
スン・スーチェン（孫思程）（ホー・ウェイフェイ／シャオバオ）
シー・チンイエン（史卿妍）（リン・ウェイ）
ウー・チョンシュエン（呉崇軒）（ニン・ファン）
スタッフ
監督：リー・ユーレイ（李玉磊）
脚本：ヤン・ジュン（?珺） シアオ・ツイオー（肖翠娥）
【配信開始日】
2025年1月5日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/unforgettable-love?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/unforgettable-love?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
プレスリリース詳細へ