中国時代劇「花間令＜かかんれい＞～Lost in Love～」がBS11+で1月1日から見放題・単品レンタル配信開始！リウ・シュエイー×ジュー・ジンイー 2025年最高の「超」美麗カップル誕生！
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年1月1日（木）より中国時代劇「花間令＜かかんれい＞～Lost in Love～」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338166&id=bodyimage1】
（C）2024 Youku Information Technology （Beijing） Co., Ltd. All Rights Reserved.
中国時代劇「花間令＜かかんれい＞～Lost in Love～」のあらすじ
10年前、父が流刑となり、その道中で強盗に襲われ両親を失った楊采薇（ヤン・ツァイウェイ）は、一人生き延びたものの顔に深い傷を負ってしまう。醜い外見のせいで周囲から虐げられ、遺体収容人として暮らしていたある日、不審死を遂げた一家の事件現場を訪れると、そこで鉢合わせた県令に容疑者として捕らわれてしまう。そこへ、朝廷に仕える御史、潘樾（パン・ユエ）が現れ、楊采薇の疑いを晴らす。幼馴染である楊采薇のことを長年探し続けていた潘樾は、彼女を助け、「生涯で娶りたいのはそなただけ」と永遠の愛を誓う。
住む世界の違う潘樾からの求婚に戸惑いながらも、彼と共に歩むことを決心する楊采薇。しかし婚儀を目前にしたある日、潘樾に想いを寄せる上官府の令嬢の上官芷（シャングワン・ジー）に誘拐され、身体を入れ替えられてしまう。自らの美貌を捨ててまで楊采薇の姿を手に入れた上官芷だったが、その婚儀当夜に不審な死を遂げる。自害として事件が闇に葬られる中、上官芷の姿で目覚めた楊采薇は、県令へと出世した潘樾を疑い、独自に捜査を始めるが…。
キャスト
ジュー・ジンイー（鞠婧禕）上官芷（シャングワン・ジー）／楊采薇（ヤン・ツァイウェイ）役
「宮廷衛士の花嫁」「如意芳菲 ～夢紡ぐ恋の道～」
リウ・シュエイー（劉学義）潘樾（パン・ユエ）役
「少年歌行～Beginning of the Legend～」「長風渡～あなたと綴る、運命の縁～」
ジョン・ホーフイズー（鄭合惠子）楊采薇（ヤン・ツァイウェイ）役
「千年の花嫁～また君に恋をして～」「楽游原」
ウー・ジアイー（呉佳怡）白小笙（バイ・シアオション）役
「天舞紀～トキメキ☆恋空書院～」「春家はトキメキざかり～四つ葉に咲く恋～」
リー・ゴーヤン（李歌洋）卓瀾江（ジュオ・ランジアン）役
「親愛なる君主様」「ロマンスの方程式」
スタッフ
監督：ゾン・チン（鐘青）「殿下攻略～恋の天下取り～」「恋は不意打ち」
脚本：ユー・ハイリン（于海林）、ゾン・チン（鐘静） 「絶代双驕～マーベラス・ツインズ～」
【配信開始日】
2026年1月1日（木）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/kakanrei?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/kakanrei?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
