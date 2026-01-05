高等教育におけるクラウドコンピューティング市場の需要とビジネス展望：ビジネス成長戦略、規模、成長、トレンド、調査方法、競合分析、売上高予測2022-2030
Astute Analyticaが実施した調査では、 高等教育市場における世界のクラウドコンピューティング の収益が2021年の26億9,350万米ドルから2030年には151億8,010万米ドルへと大幅に増加すると予測されています。市場は2022年から2030年の予測期間中に22%のCAGRで成長すると見込まれています。
高等教育におけるクラウドコンピューティングは、様々なアプリケーションとサブスクリプションモデルを通じて、教育機関にオンラインプラットフォームを提供します。テクノロジー時代において、高等教育における最新のIT技術とサービスの導入は、教師、管理者、そして学生の教育関連活動を支援します。高等教育におけるクラウドコンピューティングは、学生やコースの管理といった様々なビジネスプロセスを一元管理し、教師による学習教材のアップロード、学生による宿題へのアクセス、管理者間の容易な連携、図書館管理などを支援します。クラウドコンピューティング分野は、世界中の高所得層や熟練労働者から多くの支出者を獲得しています。
教育機関の種類に基づくと、専門学校は2021年に最高の市場シェアを占めると推定され、専門学校でのクラウドコンピューティングの需要の増加により、予測期間全体で最高のCAGRを予測することも期待されています。さらに、所有権に基づくと、クラウドコンピューティングサービスの導入に対する私立機関への資金提供の増加により、私立機関セグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。一方、公共機関セグメントは、予測期間全体で最高のCAGRで成長すると予想されます。さらに、アプリケーションの面では、管理アプリケーションは2021年の高等教育におけるクラウドコンピューティングで大きなシェアを占めます。一方、ユニファイドコミュニケーションは、eラーニングの増加傾向により、予測期間全体で最高のCAGRを予測すると予想されます。これに加えて、展開別に見ると、ハイブリッドクラウドセグメントが2021年に最大の市場シェアを占めました。
市場のダイナミクスとトレンド
ドライバー
高等教育におけるSaaSベースのクラウドプラットフォームの採用の増加、eラーニングの採用の増加、教育におけるクラウドインフラストラクチャへのIT支出の増加、教育部門における量子コンピューティングの適用の増加により、予測期間中に高等教育市場における世界のクラウドコンピューティングが促進されるでしょう。 サービスとしてのソフトウェア（SaaS）は、クラウドコンピューティングの配信モデルの一種です。高等教育部門では、SaaSアプリケーションには、教育機関向けのさまざまな管理システムのホスティングやその他の活動の管理が含まれます。さらに、高等教育業界では、その容易なアクセスと高い有効性から、eラーニングの採用が増加しています。中退者、編入生、フルタイム従業員などのユーザーは、スキルを向上させるためにeラーニングのトレーニングと教育にますます依存しています。さらに、高等教育機関は、集中的なITインフラストラクチャのコストを節約し、運用の効率を高めるために、クラウドベースのサービスへと急速に移行しています。
拘束具
サイバーセキュリティとデータ保護のリスク、SLA（サービスレベル契約）の遵守不足、そして法的・管轄権の問題は、予測期間中の市場成長を阻害する要因となっています。データプライバシー関連の問題は、高等教育機関のクラウド移行におけるリスク軽減策に脅威をもたらします。高等教育機関には、教育環境における情報セキュリティ管理に関する連邦規制に加え、州法および地方条例も存在します。さらに、クラウドは複雑性が高く、複数のサービスプロバイダーが連携していることが多く、ユーザーによる変更や介入が困難になっています。また、クラウドコンピューティング業界は、地域法によって数年に及ぶ可能性のある様々な法的・管轄権の問題に直面しています。
