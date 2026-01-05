ＤＩＣ、2026年 年頭社長挨拶（要旨）





2025年度を振り返ると、米国の関税の引き上げ、地域紛争による需要の減退、ハイパーインフレーションなど、厳しい経営環境が続きましたが、困難な課題に果敢に取り組んだ従業員の皆さんの努力により、予算を達成し業績を前年より向上させました。



2024年、2025年は基盤づくりの期間であり、真に成長軌道に乗り、私たちの力を証明するのは2026年度です。近い将来、最高益の更新を目指し2026年度の目標値を設定しました。さらに2026年2月には、長期経営計画「DIC Vision 2030」のPhase2の発表を予定しています。



成功の鍵は以下の３点です。

会社の目標は部門の挑戦へ、そして一人ひとりの活動へと確実につながっています。改めてそれぞれの活動のコミットメントを明確にした上で、確かな価値や成果を生み出すことにこだわってください。2026年度から当社グループはグローバル 運営体制（Global Operating Model：GOM）に移行します。活動の「幅」と「質」を広げることがGOMの重要な狙いです。責任と権限を明確にし、速やかかつ確実な成果の実現を目指しましょう。

不確実性に対処するための備えを怠らないでください。サプライチェーンの複線化やフォーミュレーションの共有化などのバックアッププランだけでなく、大胆な方針転換策まで準備し、必要な時に迅速に実行できる体制を構築してください。地域を超え、製造・販売・技術・管理が緊密に連携することを求めます。



3. Spark（活性化）



私たちが掲げるコンセプトである「Direct to Society」を進めることが当社の成長には不可欠です。一人ひとりが既存の考えや習慣から脱却し、社会や未来につながる活動に向けて変革することを期待します。異なるアイデアや意見を自由に交わし、刺激の相乗効果を通じて、新たな価値の創造と事業基盤の強化に全員で取り組みましょう。



新たな体制の下、この意識と行動の変革を社員一人ひとりが胸に刻み、まずは本年の目標を最低限のコミットメントとして達成し、2030年に向けてさらなる飛躍を目指しましょう。



※こちらは、2026年1月5日に、DICグループ社員向けに行われた年頭挨拶の要旨です。

1.Clarity（明確化）2. Robustness（強靭化）