こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「nosh pâtisserie」シリーズ第一弾！「フォンダンショコラ」・「ダブルチーズケーキ」・「ティラミス」を1月5日（月）より発売開始
〜飽きずに・美味しく・楽しく健康的な食事を習慣化。新商品も続々と登場〜
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh(ナッシュ)」を提供するナッシュ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：田中 智也）は、「nosh pâtisserie（ナッシュパティスリー）」シリーズ第一弾として、「フォンダンショコラ(3個)」、「ダブルチーズケーキ(2個)」、「ティラミス(2個)」を2026年1月5日（月）より発売いたします。
本シリーズは、構想から3年の歳月を経て、専属パティシエが開発。「おいしさ」と「健康」の両立という課題に対し、メニュー開発において抜本的な見直しを行うことで、ナッシュの栄養基準を満たした本格的なスイーツの味わいを実現しました。
https://nosh.jp/offer/newsweets
◼️新商品概要
本格的なスイーツの味わいを追求しながらも、糖質を抑えるために専属パティシエが試行錯誤を重ねて開発しました。専門店にも引けを取らない濃厚な味わいと、低糖質とは思えない口当たりなめらかな食感が特徴。冷たいままでも、温めてもおいしい「二温度帯」で楽しめるスイーツというのも「nosh pâtisserie」の特徴です。
商品名：フォンダンショコラ(3個)
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1017
栄養価：
・カロリー 175kcal
・たんぱく質 2.7g
・糖質 14.7g
・脂質 13g
・塩分 0.1g
※洋酒は不使用
※エリスリトールを除く糖質9.6g
※1個あたりの栄養価
外側はしっとりとしたフォンダンショコラです。エクアドル産カカオの香りとやさしい渋みが広がり、冷たいままではずっしり濃厚に、温めればとろける食感と香り・コクが立体的に広がり、解凍方法で違った味わいを楽しめます。
（おすすめの食べ方）
ひんやり派：冷蔵庫で1時間 → 半解凍でしっとり冷たい食感
濃い味派：冷蔵庫で2時間→ まとまりのある濃いショコラの味わい
とろ〜り温め派：冷凍のままお皿にのせ、ラップはかけずに電子レンジへ（500W40秒/600W30秒）
※解凍後は当日中にお召しあがりください。
商品名：ダブルチーズケーキ(2個)
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1018
栄養価：
・カロリー 199kcal
・たんぱく質 3.8g
・糖質 12g
・脂質 16.1g
・塩分 0.2g
※エリスリトールを除く糖質9.6g
※1個あたりの栄養価
クリームチーズのコクを感じるベイクド層と、やわらかなマスカルポーネのムース層を重ねた2種のチーズを使用した2層のチーズケーキです。クッキークランチの食感をアクセントに、冷蔵では濃厚に、半解凍ではさっぱりとした口あたりを楽しめます。
（おすすめの食べ方）
ひんやり派：冷蔵庫で30分 → 半解凍でアイスケーキのような食感
濃厚派：冷蔵庫で2時間→ チーズのコクがよりしっかり感じられる味わい
※解凍後は当日中にお召しあがりください。
商品名：ティラミス(2個)
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1019
栄養価：
・カロリー 176kcal
・たんぱく質 3g
・糖質 13.1g
・脂質 13.5g
・塩分 0.1g
※エリスリトールを除く糖質9.98g
※1個あたりの栄養価
コーヒーシロップを染み込ませたスポンジに、なめらかなマスカルポーネムースを重ねたティラミスです。ほどよい苦味とやわらかな甘さが広がり、冷蔵ではやさしい口どけ、半解凍ではひんやりとした食感が楽しめます。香りを逃さず、後味に心地よい苦味が続く一品です。
（おすすめの食べ方）
ひんやり派：冷蔵庫で30分 → 半解凍でアイスケーキのような食感
なめらか派：冷蔵庫で2時間 → ムースがやわらかく溶ける口あたり
※解凍後は当日中にお召しあがりください。
◾️「nosh pâtisserie」とは
目指すのは、「おいしいから自然と手が伸びるスイーツ」です。健康のために何かを制限するのではなく、純粋に「食べたい」と思って選んだ一品が、ナッシュの基準で作られているからこそ、結果として無理のない健康管理につながっている、そんなポジティブなサイクルを目指しています。
開発にあたっては、ナッシュが設けるスイーツの栄養基準（200kcal以下）を満たしつつ、あくまで「王道のスイーツ」としてのおいしさを追求しました。専属パティシエが原材料の配合から製法までこだわり抜き、ようやく完成した自信作です。
※「nosh pâtisserie」の開発秘話は以下よりご覧いただけます。
https://nosh.jp/offer/topics/topic251223
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年9月には累計販売食数1.4億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。
社名 ：ナッシュ株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者 ：代表取締役 田中 智也
設立 ：2016年6月
事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売
会社URL ：https://nosh.jp/
