ロングテールジャパン株式会社(所在地：神奈川県相模原市、代表取締役：岡村 幸次)が運営する「冷蔵庫無料回収処分隊」は、2026年1月5日から2026年3月31日までの期間、「春の各種冷蔵庫回収キャンペーン」を実施いたします。

キャンペーンでは、通常は対象外の冷蔵庫も無料回収対象として拡大、他にも有料回収の500円割引や、他の対象家電との同時回収で500円割引などが適用されます。





当社では、冷蔵庫の無料回収サービス(※国内主要メーカー品で、製造年数が当年を含め5年以内の正常動作品)をはじめ、無料回収ができない冷蔵庫の出張有償回収サービスなど、幅広いリユース・リサイクル支援サービスを提供しています。









■［冷蔵庫無料回収処分隊］サービス詳細情報

店舗名 ： 冷蔵庫無料回収処分隊

所在地 ： 〒252-0327 神奈川県相模原市南区磯部2641-12 1F-C

総合受付(コールセンター)： 0120-996-530

サービス店舗直通携帯電話： 070-4389-5236

サービスURL ： https://reizoko-muryoukaisyu-syobun-tai.com/









■キャンペーン内容(2026年1月5日～3月31日)

1.無料回収対象メーカーを拡大

通常は国内主要メーカー品のみを対象としていますが、キャンペーン期間中は以下の冷蔵庫も無料回収いたします。

・家電量販店プライベートブランド品

・国内準メーカー品

・海外主要メーカー品

※当年を含め製造3年以内の正常動作品に限る

※国内準メーカーおよび海外主要メーカーのご説明については直接お問い合わせください。





2.無料回収対象外冷蔵庫の出張回収費を500円OFF

当社巡回回収ルートで対応可能な場合、無料対象外の冷蔵庫も通常の出張有償回収費から500円割引で対応いたします。





3.指定日持込予約で、有償対象冷蔵庫を500円OFFで回収

キャンペーン期間中、「当社指定日」に店舗への持ち込み予約をいただけた場合、冷蔵庫は通常の回収費の500円OFFで回収いたします。





4.グループ無料回収サービスとのコラボ割(各500円OFF)

以下の無料回収処分隊において、有償サービス・作業手数料がそれぞれ500円OFFとなります。

・液晶テレビ無料回収処分隊

・洗濯機無料回収処分隊

・冷蔵庫無料回収処分隊

・エアコン無料回収処分隊

※各サービスの料金はサービスサイト、または当社総合窓口までお問い合わせください。









■［冷蔵庫無料回収処分隊］設立経緯

当社は2010年より片付け関連事業を開始し、2011年6月より各種商品の無料回収サービスを開始しました。

遺品整理やゴミ屋敷などの片付け現場では「無償でもいいので引き取ってほしい」という声が多く寄せられ、そのニーズに応える形で「冷蔵庫無料回収処分隊」を立ち上げました。





今後も、より多くの方に便利にご利用いただけるサービスづくりに努めてまいります。









■当サービスご利用にあたって

・サービスの詳細は公式HPに記載しております。

・不明点があれば専門スタッフがお電話にて丁寧にご案内いたします。

・出張引き取りが中心のため、店舗にスタッフが常駐していない場合があります。









■ご来場をご希望されるお客様へ

店舗への持ち込みをご希望の場合、事前予約が必須となります。

お電話またはメールにてご連絡ください。









■当キャンペーン受付連絡先

ロングテールジャパン総合受付窓口：0120-996-530









【会社概要】

商号 ： ロングテールジャパン株式会社

代表者 ： 代表取締役 岡村 幸次

所在地 ： 〒252-0327 神奈川県相模原市南区磯部2641-2

URL ： https://longtail-japan.com

フリーダイヤル： 0120-996-530

事業内容 ： ・遺品整理・ゴミ屋敷片付けサービス

・バイクの無料回収、買取、販売

・家庭リサイクル商品の引取・買取・販売

・パソコン等データ保存媒体の破壊請負業務

・ECによる中古商品販売・工具レンタル事業





当社は遺品整理やごみ屋敷などのお部屋の片付けサービス事業を中心に各種家電品やバイクなどの各種無料回収事業、HDDやSSDなどの電子記憶媒体をお客様の指定先へ出張し、目の前で破壊する物理破壊代行事業、リサイクル商品の販売やレンタル工具をネットで貸し出すEC事業など多方面に運営する総合サービス事業の会社です。